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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ŞİDDETE DÖNÜŞMEMELİ'' İZMİR (A.A)

09 Aralık 2010 12:04

-KILIÇDAROĞLU: ''DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ŞİDDETE DÖNÜŞMEMELİ'' İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerde düşünce özgürlüğü bulunduğunu, ama bunun şiddete dönüşmemesi gerektiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya dün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciler tarafından yumurta atılmasına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Üniversitelerde düşünce özgürlüğü var ama bunun şiddete dönüşmemesi lazım. Ortada bir şiddet yok ama yumurta atılması şık değil. Keşke daha sağlıklı bir tartışma ortamı olabilseydi'' dedi. Dün basına kapalı olarak yapılan örgüt toplantısında blok liste eğiliminin ön plana çıkıp çıkmadığı yönünde bir soruya da Kılıçdaroğlu, şöyle cevap verdi: ''Dünkü toplantıda bu hiç konuşulmadı. Böyle bir öneri de gelmedi, sadece ön seçimle ilgili bazı talepler geldi. Zaten biz kurultayı, hiçbir şekilde konuşmadık. Önümüzdeki seçimlerde alınması gereken önlemler konusunda konuştuk, kurultay görüşülmedi.'' Kılıçdaroğlu daha sonra İl Başkanlığınca oluşturulan CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nun basına kapalı yapılan toplantısına katıldı.

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