Kılıçdaroğlu Dünya Demokrasi Forumuna davet edildi

Levent Gündüz / Strasbourg, 19 Ekim (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ‘Dünya Demokrasi Forumuna’ davet edildi.

Kılıçdaroğlu, Strasbourg’da sekiz yıldır AK Genel Sekreteri olan İsveç’li Thorbjorn Jagland ile ikili görüşmelerde bulunacak. Her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından yazar, gazeteci, sanatçı, siyasetçi, öğrenciler, sivil toplum derneklerin temsilcileri, akademisyenler, medya çalışanların katılımıyla gerçekleşen ‘Dünya Demokrasi Formu’ Fransa Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi, Strasbourg Belediyesi tarafından organize ediliyor.

Strasbourg’ta yaşayan CHP Parti Meclis Üyesi ve CHP Yurtdışı Temsilcisi Emre Çam daveti şöyle değerlendirdi, “Dünya Demokrasi Forumun organizatörleriyle yapılan temaslar sonucu genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti hepimizi onurlandırdı. Bu yılın konuları içinde ‘Avrupa’da yükselen popülizm, siyasi partilerin ve medyanın rolü’ forumda mercek altına alınacak.

Üç gün sürecek olan foruma dünyanın dört bir yanından önemli, tanınmış konuşmacılar katılıyor. Geçtiğimiz yıllarda eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, AP eski Başkanı Martin Schulz, Nobel Barış Ödül sahibi Jeremy Rifkin gibi çok sayıda konuşmacı davet edilmişti.

Kılıçdaroğlu, forumda en önemli oturum olan ‘Popülizm problem midir?’ oturumunda Yeni Zelanda Başbakanı Helene Clark, Kanada Avrupa Birliği ve Almanya Büyükelçisi Stephane Dion, Uluslararası Barış Enstitüsü Başkanı Terje Roed Larsen’le beraber olacak’.