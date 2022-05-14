Kılıçdaroğlu, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı: Bizim iktidarımızda siz üreteceksiniz biz destekleyeceğiz; hiç merak etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz." mesajını paylaştı.

Twitter'dan çiftçilere seslenen CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, mevcut iktidar süresince ne yazık ki her alanda olduğu gibi tarımda da adım adım çöküşe sürüklenmiş, kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken karnını doyurmak için ithalat yapan bir ülke konumuma getirilmiştir

Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. #14MayısDünyaÇiftçilerGünü kutlu olsun!"