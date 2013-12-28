Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Dört bakanın mal varlığını açıkla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Samsun’da yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Dört bakanın siyasete girdikleri gün mal varlıkları nedir, siyaseti bıraktıkları gün mal varlıkları nedir açıkla" çarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "sosyo - ekonomik gelişmede Samsun ilk 5 içindeydi. Şimdi 32. sırada. Her Samsunlu kendine sorsun. Ben AKP’ye oy verdim AKP beni 32. Sıraya düşürdü. Elinizi vicdanınıza koyun ona göre oy verdi" ifadelerini kullanarak, "Samsun’un 11 milletvekili vardı, 9'a düştü. Neden Samsun göç veriyor. Çünkü Samsunlu gençlerimiz işsiz. Bütün gençlere sesleniyorum, Samsun’u yeniden mi ayağa kaldırmak istiyorsunuz, gelişmiş bir kent haline mi getirmek istiyorsunuz. Adres belli, adres CHP’dir, halk partisidir halkın partisidir. Samsun’u yerelde CHP’ye verin o belediye başkanlarımız size hesap vermeyi namuslu bir görev kabul edeceklerdir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Son haftalarda yaşananları gördük hep beraber tanık olduk, hala tanık olmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin polisi, bu ülkenin savcısı yani bu milletin polisi, savcısı hırsızları yakalamaya çalışıyor, rüşvet verenleri yakalamaya çalışıyor. Siyasi iktidar ne yapıyor. Bırakmış hırsızları savcının ve polisin peşinde. Aman hırsızı yakalama diyor.

'Hırsızı koruyorlar'

Bunlar "Kul hakkı yedirtmeyeceğiz" diye iktidara geldiler, şuanda kul hakkı yiyor ve hırsızları koruyorlar. Efendim "Aramızdaki kirli olanları ayıkladık" diyor. Peki bu operasyon olmasaydı o kirlileri görebilecek miydik? Demek ki o kirliler senin yanındaydı onları koruyordun ve onları Bakanlar Kurulu’na kadar taşıdın sen. İstediğiniz kadar bağırın "hırsız var" diye onların kulakları sağır. "Para var" diye bağırın hemen koşarlar.

'Günah olduğunun farkındalar mı?'

Madem bunlar kirliydi, sen bunlarla yollarını ayırdı. Hala neden savunuyorsun bunları. Sokak sokak savunuyor. Onu alkışlayanlar kul hakkı yemenin n e büyük günah olduğunun farkındalar mı acaba. Bütün yurttaşlarıma, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren yurttaşlarımın tamamına sesleniyorum. Temiz siyaset istiyorsanız yeri belli adı Halk adresi Halk partisi. Diyor ki "Efendim benim çocuklarım ailelerim bir araya geldiler, vakıf kurdular yurt yapacaklar." Ona itiraz eden var mı? Şuna itiraz ediyoruz. Yurt yapabilirsin eyvallah. O vakfa paralar nereden geliyor. Rüşvet parası olarak geliyorsa asıl ona itiraz ediyoruz.

'Hesabını soracak'

İhale veriyorsun rüşveti de götür vakfa yatır diyorsun. Kim o vakfın sahibi, çocukları ve yandaşları. Bu millet bunu yutacak mı? Yutmayacak hesabını soracak. "Herkesin evinde kutu olur herkesin evinde para olur" diyor. Sizin evinizde 4.5 milyon dolar var mı? Yoksa kusura bakmayın bir işe yaramıyorsunuz demektir. Bu salonda ne işiniz var. Ya banka müdürü parayı nereye yatırır. Dürüstse parayı bankaya yatırır. Hırsızlık yaptıysa koyamaz. Kimin güvencesinde ayakkabı kutusuna koyuyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın güvencesinde.

'Erdoğan'ın güvencesi'

Eskiden hırsızlık olunca polis gelir suçluları alır götürürdü. Buradan bütün polis kardeşlerime sesleniyorum. Sakın ola ki iktidarın polisi olmayın. Sizin aylıklarınızı bu ülkenin 76 milyonu ödüyor. Halkın polisi olun. Polisin şerefi onun görevidir. Cumhuriyet Savcılarına sesleniyorum. Bakın hiçbir kamu görevlisinin isminin önünde cumhuriyet unvanı yoktur. İktidarın savcısı olursanız hesabını sormak benim görevimdir. Sanmasınlar bu devran böyle gidecek. O zaman hep beraber hesabını soracağız. Bütün anneneler sesleniyorum, Karadeniz’in yiğit kadınlarına sesleniyorum, Çocuğunuz işsizse bilin ki sebebi bunlardır, oğlunu atama bekliyor ve atanamıyorsa bilin ki sebebi bunlardır.

'Doymuyorsunuz'

Başbakan yolsuzluk yapanları koruyor. Demek ki Başbakan ülkenin değil yolsuzluk yapanların Başbakanı. Benim anlamadığım şey şu. Ne oldu da size de milyarları götürüyor hala doymuyorsunuz? Bir çağrı yaptım. 4 bakan siyaseti girdikleri gün mal varlıkları nedir. Siyaseti bıraktıkları gün mal varlıkları nedir. Çık adam gibi adamsan açıkla. Açıklayamaz.

'Benim mal varlığım ortada'

Bugün benim mal varlığım meydanda. Bütün millete gösterdim. O millete gösterebiliyor mu. Verilmeyecek hesabımız yok. Onlar hesap vermekten korkuyorlar. Telaş içindeler. Sayın Başbakan bir sıkıntın yoksa bu telaş neden. Bırak polis, savcı görevini yapsın. Namuslu adam telaşlanır mı. Telaşlanmaz. Bunların gözünü para bürümüş. Öyle vatandaşa hizmet falan yok. 1 trilyon 678 milyar dolar harcadılar. Bütün cumhuriyet hükümetlerinin harcadığı paradan fazlasını harcadılar. Telaş neden. İktidar giderse birisi bana hesap soracak diye. Biz bayrağımızla gurur duyarız Bu sene Edirne’ye gittim. 40 Pınar Güreşleri. Büyük bir Türk bayrağı statta dolaştırılıyor.

'Herkes ayağa kalktı'

Herkes ayağa kalktı 4 bakan ayağa kalkmadı. Bütün Karadenizlilere söylüyorum, kendi bayrağının önünde ayağa kalkmaya bir siyasi partiye gidip oy verecek misiniz? İstiyorlarsa fotoğrafları, videoları var. Biz tepkimizi gösterdik, istiyoruz ki bütün vatandaşlarımız tepkisini gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece tek bir kişi bile kalsa asla ve asla bu cumhuriyeti yıktırmayacağız. Meydan meydan bağırıp çağırıyor. İstediğin kadar konuş artık dünyada itibarın sıfır, bu ülkenin sade yurttaşların gözünde değerin sıfır. Sen zenginleştin, çocukların zenginleşti. Gözün doysun kardeşim. Öteki tarafa yeşil dolarları götüremeyeceksin.

Samsun’da işsizlik var. Bir belediye başkanının görevi işsizlikle mücadele etmektir. Bizim belediye başkanımız diyor ki "Ben işsizlikle mücadele edeceğim." Samsun’u sadece Karadeniz’in değil Türkiye’nin önemli bir parçası hale getireceğim. Bizona inanıyoruz. Samsun yeniden ayağa kalkmalı. Samsun 19 Mayıs’ta olduğu gibi daha güçlü ses çıkarmalı. Samsun 19 Mayıs ruhunu yeniden ayağa kaldırmalı. Haramilere bir devleti teslim etmeyeceğiz. Haramileri iktidarını sona erdireceğiz. Konya’da küçük Ayaz öldü. Yoksul bir ailenin evinin camı kırık. Soğuktan öldü. Kim üzülüyor biz. Erdoğan üzülüyor mu. O yedi sülalemi nasıl zengin ederim derdinde.