Kılıçdaroğlu: Doğru karar alırsanız yanınızda oluruz

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa’daki tasarıya karşı hükümete destek vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Fransa Senatosu'nun aldığı kararla özgürlük, eşitlik ve dayanışma Fransız tarihinden silindi. Fransa’ya yaptırımlar kararlı bir şekilde uygulanmalıdır. Doğru karar alırsanız yanınızda oluruz" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.



Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:



“Fransa Senatosu'nun aldığı kararla özgürlük, eşitlik ve dayanışma Fransız tarihinden silindi. Fransa’ya yaptırımlar kararlı bir şekilde uygulanmalıdır. Doğru karar alırsanız yanınızda oluruz.



Fransa açısından 21. yüzyılın kara lekesidir, hükümetin adımlarını destekleyeceğiz. Yeri gelirse hükümeti de eleştirmeye devam edeceğiz.



Bir korku tünelinden geçiyoruz. Bir demokraside rastlanmayacak olaylara tanık olduk. Ne oluyor bu ülkede? Demokrasi neden ağır aksak gidiyor, ağır yaralar alıyor. AKP, demokrasinin güvencesi olarak gördüğünüz parti değildir, demokrasiyi askıya alan bir partidir. Şimdi sizin kapınızı çalmaya başladılar. Siz şaşırmaya başladınız, biz şaşırmadık. Demokratik yollardan her türlü mücadelemizi yapacağız.



Hrant Dink cinayetindeki 'o derin dehlizlerin' sahibi sizsiniz. Emniyet müdürü, valisi, istihbaratçısı var. Herkes biliyor. Bir vali 'Bana haber verilse, cinayeti önlerdim' diyor. Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu.



O delilleri o hakimin önüne kimler getirmedi? Niye bunları dava dosyasına koymadılar? AKP’nin koruması ve gözetmesi etrafında yürütülen davadır. Tavla pulu gibi hakim ve savcıları dağıttı. Mahkemenin işine karışmazmış, sen bunu ancak benim külahıma anlatırsın.



Kamuoyu tepkisi olmasa gündeme getirilmezdi. Yargıtay’a talimat mı verdin? ‘Karar yanlış, düzeltin’ diyor. 5 yıldır delil bulmadınız, şimdi mi bulacaksınız? O bürokratları şimdi mi mahkemeye çıkaracaksın?



Uludere’ye sen gidemiyorsun, ben gidiyorum. Vay efendim sen nasıl gidersin? Senin bakanların çadır tiyatrosuna gittiler. Bizde insan sevgisi, onlarda rant ve çıkar kavgası vardır.



Ellerine iPad alıyorlar ama kullanmasını bilmiyorlar. Türkiye’nin her yerinden 10 yaşındaki çocuk cari açığı öğrenir. Dünya kör değil, sizin gözleriniz o dünyayı görmüyor. Hapisteki gazeteci sayısından utanıyorsan, niye gereğini yapmıyorsun? Ben 'medya özgülüğü de yok' dedim. Üniversiteler özerk mi? Zapturap altında. Bunları söylemeyecekmişim, senden mi izin alacağım? Dilimin döndüğü kadar dünyaya Türkiye’yi anlatacağım.



Kaddafi linç edilirken gıkın çıkmadı, insanda bir ar damarı olur. Beni Fransızla mükayese ediyor. Sen Sarkozy’nın Fransası'na NATO kapısını açtın mı? Açtın. Libya’da Kaddaffi’den ödül aldın, linç edilirken keyif yaptın. Libya petrollerini altın tabak içinde Fransa'ya verdin. Bütün bunlardan sonra sana soruyorum; kim Fransız? Göreceğiz her türlü yaptırımı nasıl uygulacaklar. Irak'ta yaşanan katliamların bir sorumlusunu da sensin.



Genelkurmay Başkanı’ndan ‘terörist’ olursa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan da ‘örgüt lideri’ olur. İzmir teslim olmayacak, başkanımızı koracağız. Karanlık güçler bu ülkeyi teslim alamayacak çünkü CHP var."



