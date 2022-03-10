Kılıçdaroğlu'ndan çiftçiye bedava elektrik vaadine "Elini tutan mı var, yap" diyen Erdoğan'a: Evet, sensin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde tarımın yaygın olduğu 6 ilde çiftçiye elektriği bedava verecekleri vaadine, "Adana, Hatay sizin belediyeleriniz yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var?” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Evet, sensin elimden tutan" diye yanıt verdi. Erdoğan'dan 3 talepte bulunan CHP lideri, "Delikanlıysan benim istediklerimin tamamını verirsin, ilk yatırımı gelip Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapacağız" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu iki kez ertelenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Önce Dengbej Evi’ne giderek dengbej dinletisine katılan CHP lideri ardından Sur esnafı ile görüştü. Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından üye katılım toplantısına katıldı. CHP lideri programınmuhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu sözlerine, “Kimlikler bizim şerefimizdir, onurumuzdur. Kimlikleri siyasete bulaştırmak doğru değildir. Öyle bir noktaya getirdiler ki her birimiz komşumuzu sorgulamaya başladık. 6 siyasi partinin genel başkanı bunları bir tarafa bırakacak ülkenin temel sorunlarına odaklanarak sorunları aşmak istiyoruz. Yapacağımız birliktelik Türkiye’yi aydınlığa çıkarabilir, kucaklaştırabilirsek emin olun sadece Türkiye için değil dünyada siyaset tarihini yazan bütün kitaplara bu konu girecektir” diyerek başladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sözümdür, Diyarbakır'ın karpuzu piyasaya çıkamadığı sürece bu memlekete bir tek karpuz bile ithal etmeyeceğiz."

"(6 ile tarım yapana ücretsiz elektrik vaadi) Yav güneşe para veriyor musunuz? Paneller üretiliyor. Hesabını yaptım bu 6 ile çiftçiye elektriği bedava vermek ve artan elektriği de satmak kaydıysa 5 bin megavatlık yatırım yapmak mümkün yatırım maliyeti 3 milyar dolar. Bunlar kalktılar Ruslarla iş birliği yaptılar Mersin'de nükleer santral kurdular. Garanti vermişiz elektriği satın alacağız. Nükleer santrali 20 milyar dolar. 20 milyar dolarlık yatırım yapıyorlar, 13.35 centten kilovat saatini satacaklar. Dünyanın en pahalı elektriği! Binlerce dönüm var mı var. Güneş panelleri kurulabilir mi, evet kurulabilir. Bu yatırım 0 yılda kendisini amorti edecek. Erdoğan diyor ya elini tutan mı var, evet sensin, sen delikanlıysan benim elimi tutmazsan bana bizim kuracağımız şirkete büyükşehir belediyelerimizin kuracağı yere arazi tahsis edeceksin. İkincisi teşvik açısından burası 6. bölge. Burada hangi teşvikler sanayi için uygulanıyorsa aynı teşvikleri bize de vereceksin kardeşim. Elimi tutan sensin, delikanlıysan benim istediklerimin tamamını verirsin, ilk yatırımı gelip Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapacağız."

"(Erdoğan'ın doktorlar çıkışına tepki) Bir doktor iyi yetişmiş bir doktor nasıl olur da bir siyasi iktidarın yarattığı atmosfer içinde geleceğini yurt dışında arar? Nasıl bir atmosfer yaratıyorsunuz ki o kişi Türkiye'yi değil yurt dışını istiyor! Bu bağlamda 14 Mart tıp bayramı dolayısıyla 3 noktada çağım var; birincisi, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor, düzenleme siyasetçilerin değil sağlık çalışanlarının istediği gibi olsun. İkincisi doktorların ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştireceğiz sözünü tutun. Hakimlere verilen güvencenin hekimlere de verilmesi lazım."

"Diyarbakır hapishanesinin insan hakları müzesine dönüştürülmesi lazım."

"Roboski'de öldürülenlerin aileleriyle de helalleşmek lazım."

"(Erdoğan’a)Kürt sorunu var mı yok mu vatandaşa sor bakalım. Vatandaşı dinleyeceksin ve çözeceksin. Sorunu yaşayanı dinlemezseniz sorunu çözemezsiniz."

"Seçimle gelen seçimle gider. Bir başka yönetici gelip belediye başkanını atayıp yerine kayyum atayamazsınız."

"'Bu soru da genel başkana sorulabilir mi' diye düşünmeyin rahatlıkla sorabilirsiniz. Biz bu memleketin yönetimine talipsek, vatandaşın bize yönelttiği eleştirilere de önerilere de açık olmak zorundayız. Öyle 'acaba bu soruyu nasıl atlatabilirim', yok öyle bir şey, açık ve net cevabını vereceğim. Ben samimi olacağım. Benim verdiğim cevabı beğenmeyebilirsiniz o ayrı bir şey ama verdiğim her cevabın samimi olduğuna inanın."