Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden kareler: Diyarbakır Anneleri'yle buluştu, dengbej dinledi
10 Mart 2022 13:44
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki kez ertlenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştiriyor.
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Kılıçdaroğlu, Dengbej Evi’ne giderek dengbej dinletisine katıldı.
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Diyarbakır Sur esnafı ile de buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
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Kılıçdaroğlu Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret etti, taleplerini dinledi.
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Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da üye katılım toplantısına katıldı.
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Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden kareler: Diyarbakır Anneleri'yle buluştu, dengbej dinledi
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Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden kareler: Diyarbakır Anneleri'yle buluştu, dengbej dinledi
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