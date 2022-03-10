T24 LogoT24 Logo

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden kareler: Diyarbakır Anneleri'yle buluştu, dengbej dinledi

10 Mart 2022 13:44

17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki kez ertlenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştiriyor.

27

Kılıçdaroğlu, Dengbej Evi’ne giderek dengbej dinletisine katıldı.

37

Diyarbakır Sur esnafı ile de buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

47

Kılıçdaroğlu Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret etti, taleplerini dinledi.

57

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da üye katılım toplantısına katıldı.

67

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden kareler: Diyarbakır Anneleri'yle buluştu, dengbej dinledi

77

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden kareler: Diyarbakır Anneleri'yle buluştu, dengbej dinledi

DiyarbakırKılıçdaroğluziyaretkare
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24