Kılıçdaroğlu: Dışa bağımlılığımızın sonuçlarını işte bu dönemde görüyoruz

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Bağcılar’da esnafla bir araya geldi. Sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu’nun ise “enerjide dışa bağımlılığı eleştirdiği” aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekâtını örnek göstererek “Enerjide dışa bağlı olmamamız gerekiyor. Dışa bağımlılığımızın sonuçlarını işte bu dönemde görüyoruz. O yüzden kendi enerjimizi kendimiz üretmeliyiz” dediği belirtildi. Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun “Yenilenebilir enerjiye yönelmeliyiz” vurgusunu yaptığı da aktarıldı. Öte yandan toplantıya katılan esnafın geçim sıkıntısından eğitime kadar pek çok konuda Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattığı dile getirildi.