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Kılıçdaroğlu: Dışa bağımlılığımızın sonuçlarını işte bu dönemde görüyoruz

"O yüzden kendi enerjimizi kendimiz üretmeliyiz"

27 Şubat 2022 07:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafla buluşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekâtını örnek göstererek "Dışa bağımlılığımızın sonuçlarını işte bu dönemde görüyoruz. O yüzden kendi enerjimizi kendimiz üretmeliyiz" dedi.

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