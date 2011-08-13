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Politika

Kılıçdaroğlu din görevlileriyle iftarda buluştu İSTANBUL (A.A)

13 Ağustos 2011 01:24

-Kılıçdaroğlu din görevlileriyle iftarda buluştu İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, din görevlileriyle Kadıköy'de düzenlenen iftarda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesinin, 1. bölge din görevlileri için Kalamış'taki Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde verdiği iftar yemeğine katıldı. İftar öncesinde, mevlithanlar Aziz Bahriyeli, Mehmet Emin Güler ve Bekir Büyükbaş ilahi okudu. İftar yemeğine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Süheyl Batum, Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, parti üyeleri ve çok sayıda din görevlisi ile muhtar katıldı. İftar yemeğinin ardından duahan Sadettin Evginer sofra duası yaptı. İftar yemeği çıkışında görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, ''Din görevlilerimizle bir iftar yaptık. Onlarla beraber olmaktan son derece mutluyum. Ramazan ayında onların işleri yoğun. Yoğun olduklarını biliyorum. Umuyorum bu birlikteliğimiz ramazan sonrasında da devam eder'' dedi.

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