Kılıçdaroğlu: Devletin istihbaratı bize gelip "Şu kişi paraleldir" derse bakarız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından devlet kurumlarında yapılmaya başlanan 'paralel yapı' soruşturmasının ardındangündeme gelen "CHP’ye sızan paralel yapılanma var mı?" sorusuna cevap verdi. 'Partisinin istihabarat örgütü olmadığını belirten' Kılıçdaroğlu, "Devletin istihbaratı bize gelip 'şu kişi şöyledir bu kişi şöyledir' derse bakarız. Bize ulaşan her bilgiyi check eder sonra kullanırız" diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın MHP'yi arayıp kandırmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Aynı gece CHP'ye de telefon açılmış, yanıltmaya çalışılmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu, o gece darbeci askerlere verilen yanıtı açıkladı: "Biz hemen, 'kimden gelirse gelsin darbeye karşıyız' dedik. Böyle bir süreç yaşadık."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Yaveri Levent Türkkan darbe girişiminde kilit rol oynadığı ortaya çıkmış, itiraflarıyla Türkiye'yi sarsmıştı. Yaver Türkkan'ın darbe girişiminin olduğu gece MHP'yi arayıp 'Şu an bir sorun yok' diye kandırmaya çalıştığı da ortaya çıkmıştı. O gece CHP'ye de darbeci askerlerden telefon açılmış. Darbeciler, CHP'yi de kandırmak için, "Genelkurmay Başkanı darbenin başında" demiş. CHP'den ise "Biz kimden gelirse gelsin darbeye karşıyız" yanıtı verilmiş.

CHP lideri Kılıçdaroğlu o geceyi anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin NTV canlıyayınında şunları söyledi:

- Doğrudan bir iletişimimiz yoktu. Ne olup bittiğini biz de merak ediyorduk. Uçaktayken haber geldi. 21:50 uçağı ile biz dış politika ile ilgili strateji belgesini açıklamak üzere İstanbul’a gitmiştik.

- Daha uçak piste iner inmez cep telefonlarından biz olayı ve vahameti öğrendik.

- Darbe konusunda Sayın Genelkurmay Başkanı'nın darbenin başında olduğu bilgisi bize geldi Genelkurmay Özel Kaleminden.

'Darbeye karşıyız' dedik"

"Biz hemen "Kimden gelirse gelsin darbeye karşıyız" dedik. Böyle bir süreç yaşadık.

" Bizi yanıltmaya çalışan çaba hiçbir etki yapmadı"

"Bizi yanıltmaya ya da bizi yönlendirmeye çalışan bir çaba bizim nezdimizde hiçbir etki yapmadı. Çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz daha iyi bir demokrasiyi savunuyoruz.

"Bu telefondan önce biz medyaya açıklama yapmıştık, “Türkiye darbelerden çok çekti” şeklinde.

"Büyük bir ihtimalle bu açıklamalar üzerine bu tür bilgiler geldi bize.

"İstihbarat zaafiyeti varsa bir yerde yönetimde zaaf var demektir. Siz devletin en temel kurumuna bir kişiyi getiriyorsunuz. Bu kurum bu kadar büyük bir darbe organizasyonunu zamanında haber alamıyorsa istihbarat zafiyetinin ötesinde bir yönetim zaafı var demektir.

"Liyakat olabilseydi, işi ehline verebilseydik bu darbelerin çok öncesinden haberdar olur ve bunların belki de hiçbirisi olmazdı.

"Yıllar yılı söyledik ama anlatamadık"

"Dün Sayın Abdullah Gül’ün, meclis başkanının, adalet bakanının olduğu bir ortamda şunu söyledik: Biz yıllar yılı Fethullah Gülen’in ne kadar tehlikeli olduğunu söyledik ama anlatamadık sizlere.

"Yargıtay’a 150 militan atıyorsunuz dediğimde eleştirilen ben oldum. Şimdi haklı çıktık. Devlete bütün bu atamaları kim yaptı. Ben mi yaptım. Bütün bunların yanlış olduğunu ben söyledim.

"Ergenekon balyozun yanlış olduğunu söyledik. Ben suçlandım. Benim hakkımda fezleke düzenlendi. Bugün ben gidiyorum mahkemelere hesabını veriyorum.

"Şimdi 17-25 Aralık'la ilgili olarak… Bu olayı kullanarak başka bir olayı aklamaya kimse çalışmasın. Her şey farklı.

"Bakanlıkların cemaatler tarafından paylaşıldığını da biliyoruz. Ben kişilerin inancına saygı gösteririm ama benim inancım benim yükselmeme gerekçe olmamalı.

"Yoksa ben cemaatin veya belli bir inancın arkasına saklanarak yükseliyorsam doğru karar veremem.

"TSK bu tür yapılanmalara izin vermek istemedi. Ama 2002’den başlayarak, üzülerek söylemek istiyorum, belli yapılanmaları ordunun dışına çıkarmak istediler.

"Muhalefet şerhlerini ben mi koydum"

"Ordular, cemaat etnik belli kimlik yapılanmaları değildirler. Orduların amacı devleti korumaktır. Ne yapıldı YAŞ’larda? Bu askerleri atamazsınız diye kararlara muhalefet şerhi konuldu. Bu muhalefet şerhlerini ben mi koydum? Bu darbeden hepimizin çıkaracağı dersler var. Bütün siyasi partilerin oturup özeleştiri yapması lazım.

Üç beş kişiyi görevden alarak değişmez bu zihniyetin değişmesi lazım.

TSK, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak mı?

"MSB’ye bağlı olmasıyla Başbakanlığa bağlı olması arasında ne fark var? Asker dedi ki, “Bunlar Fethullah gülen cemaatindedir.” Dönemin cumhurbaşkanı başbakanı dedi ki “hayır bunların kalması lazım.” Başbakanlığa bu dönemde Genelkurmay bağlıydı. Sıcak siyaseti kurumların içinde sokmama lazım.

"Bürokraside olduğum dönemlerde başbakanlık konutunda Sayın Özal ile, Sayın Çiller, Sayın Demirel ile tartışırdık. Bu yanlıştır derdik. Doğrusu budur derdik ama siyasi tercih size ait derdik. Ama benim görevim neyin yanlış olduğunu siyaset kurumuna anlatmaktır. Bürokrasi siyaset kurumuna ayrıntıları anlatacak.

CHP’ye sızan paralel yapılanma var mı?

Bizim bir istihbarat örgütümüz yok. Devletin istihbaratı bize gelip “şu kişi şöyledir bu kişi şöyledir” derse bakarız. Ülkenin çıkarları bağlamında yanlış yönlendiren varsa biz gereğini yaparız. Bize ulaşan her bilgiyi check etmeden biz kullanmayız. Bize ulaşan her bilgiyi check eder sonra kullanırız.

Taksim mitingi

Tabandan da miting talebi geldi. Arkadaşlar bize ilettiler ben de “tamam yapabiliriz” dedim. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkma anlamında miting yapacağız. Bizim geçmişi bir tarafa bırakıp toplumun sakinleşerek geleceği birlikte bakmamız lazım. Mustafa kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye demokrasinin tam anlamıyla taçlandırıldığı bir Türkiye olmalıdır. Yine mazlum ülkelere tüm İslam dünyasına örnek olabiliriz. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.

“Cumhurbaşkanı beni arayıp teşekkür etti"

"Sayın cumhurbaşkanını ben aramadım sayın cumhurbaşkanı aradı. Darbe karşıtı söylem ve CHP’nin tutumu konusunda, TBMM’ye bomba yağarken CHP’liler oradaydı bu bağlamda teşekkür etti. Ben de telefonu dolayısı ile teşekkür ettim.

“Genelkurmay Başkanı ile görüştüm"

Genelkurmay Başkanımızla bir görüşmem oldu. Genelkurmaydan alınıp Akıncılar üssüne nasıl götürüldüğüne dair bilgileri paylaştı. Ama bu bilgileri izin almadan burada aktarmam doğru olmaz.