Kılıçdaroğlu: Derviş'e görev teklif etmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Kemal Derviş'le görüştüğünü ancak görev teklif etmediğini açıkladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Kemal Derviş'le görüştüğünü ancak görev teklif etmediğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, Derviş'in partilerinin üyesi olduğunu hatırlattı.

Kemal Derviş'le görüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sayın Derviş'i aradığım doğru, görev teklif ettiğim ise doğru değil'' açıklamasında bulundu.

''Kemal Derviş çok iyi yetişmiş, özellikle ekonomi konusunda ulusal ve uluslararası uzmanlığına herkesin şapka çıkardığı, her alanda rüşdünü ispat etmiş partimizin bir üyesi'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Kemal Derviş gibi biriyle görüşmemden daha doğal ne olabilir ki. Sayın Kemal Derviş ile görüştüm. İç ve dış ekonomik gelişmeler ile muhtemel beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bu doğrudur ama göreve davet konusu yakıştırmadır. Bu Kemal Derviş'in üyesi ve bir dönem yöneticisi olduğu partimize de haksızlıktır'' ifadelerini kullandı.



Büşra Ersanlı'ya geçmiş olsun telefonu



Bu arada KCK soruşturması kapsamında tutuklanan ve dün tahliyesine karar verilen Prof. Dr. Büşra Ersanlı'yı telefonla arayarak, ''Geçmiş olsun'' dediği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde düzenlenen milletvekilleri toplantısına girerken Ersanlı'yı telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Ersanlı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği, teşekkür eden Ersanlı'nın da ''İçeride çok sayıda insan var. Arkadaşlarım tutuklu, bu nedenle sevinmem, mutlu olmam gereken bir günde özgürlüğün mutluluğunu yaşayamıyorum'' dediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun ise ''AKP hukukunun da, bu hukuka dayalı uygulamalarında kamu vicdanında mahkum olduğunu, çöktüğünü belirterek'', geçmiş olsun dileğini tekrarladığı kaydedildi.