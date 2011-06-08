-KILIÇDAROĞLU: DERİN DEVLETİN MİTİNGİNİ YAPIYORLAR KOCAELİ (A.A) - 07.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Tayyip Erdoğan miting yapar, vali bir genelge yayınlar, hemen okullar tatil edilir, kamu araçlarının plakasını sökün sahte sivil plaka takın, çünkü millet taşınacak mitinge. Onlar devletin mitingini, derin devletin mitingini yapıyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince İzmit'teki Perşembe Pazar Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, askerliği 15 aydan 9 aydan indireceğini söylediğinde Başbakan Erdoğan'ın ezberinin bozulduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ın ''Askerliği 9 aya indireceksiniz memleketi kim savunacak?'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Sanki kendisi savunmaya kalkmış da... Memleketi pazarlayan adam memleketin savunmasından bahseder mi? Çıktı AKP grubunda dedi ki 'ben ülkemi pazarlamakla mükellefim' Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde bir başbakan kendi ülkesini pazarlar. Diyorum ya ezberini bozdum. 9 ay askerlik yapacağız. Memleketi kim savunacak? Şimdi gel de söyleme... Peki senin oğlun 21 gün askerlik yaparken Burdur'da el bebek gül bebek askerlik yaparken hiç aklına geldi mi memleketi kim savunacak?'' Türkiye'de gençlerin pek çok açıdan ezildiğini, sözlerinin dinlenmediğini savunan Kılıçdaroğlu, gençlere bir sözü daha olduğunu, YÖK'ü kaldırarak üniversiteleri bağımsız ve özerk kılacağını söyledi. Miting alanında bir partilinin taşıdığı, üzerinde ''Recep'in yandaşı Kemal'in yoldaşı var'' yazılı pankartı gösteren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: ''Eyvallah yoldaşlarım burada. Recep Tayyip Erdoğan miting yapar, vali bir genelge yayınlar, hemen okullar tatil edilir, kamu araçlarının plakasını sökün sahte sivil plaka takın. Çünkü millet taşınacak mitinge. Onlar devletin mitingini, derin devletin mitingini yapıyorlar. Vatandaş toplayamıyorlar devlet memurlarını zorla mitinge götürüyorlar. Yandaş fabrikaları kapatıp işçileri zorla mitinge götürüyorlar. Biz devletin mitingini değil halkın mitingini yapıyoruz. Halk geliyor buraya.'' -TAŞERON İŞÇİLİK- Kamuda şu anda 1 milyona yakın taşeron işçi çalıştığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında taşeron işçiliğe son vereceklerini, herkesin kadrolu olacağını ve toplu sözleşmeli hakkına kavuşacağını ifade etti. Söylemleriyle AK Parti'yi de çalıştırdığını öne süren Kılıçdaroğlu, ''4B'lileri kadroya alacağım alacağım dedim, 'olmaz' dediler. 'Parayı nereden bulacaksınız' dediler, 2 gün önce kararnameyi çıkardılar. İnşallah taşeron işçileri de kadroya alırlar. Para var, imkan var yapmak için insan sevgisi olması lazım, yapmak için yürek lazım. O yürek de bu kardeşinizde var. Hiç endişe etmeyin taşeron işçiliği bitireceğiz'' şeklinde konuştu. -YURT DIŞINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLMESİ- ''Halkın iktidarında bir yılda en az 12 bin öğrenciyi doktora için yurt dışına göndereceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi aydınlığa ulaştıracak projeleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: ''Yurt dışına en az 12 bin öğrenci göndereceğiz. Türkiye ne hale gelir biliyor musunuz? Üniversiteleri, kentleri, belediyeleri her şeyi değişir. Aydın insanlar, doktora yapmış insanlar, üniversitelerde öğretim üyesi var mı yok mu diye bir araştırmaya dahi girmeden Türkiye'yi aydınlığa ulaştıracak projelerimiz var. Onların hayalleri bile yetmez. Bizim bütün projelerimizde insan var. İnsanın mutluluğu, güzelliği var. Size bir şey daha söyleyeyim. Hiç duymadığım bir şeyi dün Bilecik'te duydum. Bir okulu hapishane yapmak üzere Adalet Bakanlığına tahsis etmişler. 21. yüzyılın Türkiye'sinde okul hapishane olur mu arkadaşlar? Okul hapishane olur mu? Diyarbakır'a gidip 'sevgili Diyarbakırlılar size söz veriyorum eski hapishaneyi yıkacağım, size daha modern bir hapishane yapacağım' diyor. Siz hiç dünyada hapishane sözü veren bir başbakan duydunuz mu? Vallahi ben de duymadım.''