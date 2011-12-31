-Kılıçdaroğlu depremzedelerle görüştü VAN (A.A) - 31.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van ziyareti kapsamında depremzedelerle görüştü, Van Valisi Münir Karaloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Van ziyareti kapsamında ilk olarak Basın İlan Kurumu'nun medya merkezi çadırını ziyaret etti. Burada Van Gölü Gazeteciler Derneği Başkanı Yahya Öylek ile vatandaşlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu, Van depreminde Türk halkının acıyı ortak paylaştığını söyledi. Van kökenli iş adamlarının kente ilgi göstermesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Van'da özellikle inşaat alanındaki yatırımlarda alışverişlerin Vanlı esnaftan yapılmasının ticareti canlandıracağını dile getirdi. Önceki günlerde bir gıda deposunda çıkan yangınla ilgili de bilgi alan Kılıçdaroğlu, bazı Vanlı vatandaşların belirttiği gibi bu depoda çıkan yangında bir kasıt olduğunu düşünmediğini, gerekli incelemelerin de yetkililer tarafından yapıldığını kaydetti. Parti olarak VEDİK adını verdikleri Van-Erciş Depremi İzleme Komitesi oluşturduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu komitedeki milletvekillerinin sürekli bölgede bulunduklarını ve bölgeyle ilgili raporları kendilerine ulaştırdıklarını anlattı. Gelen raporlar doğrultusunda genel merkez ve belediyeleri aracılığıyla bölgeye yardımlarda bulunduklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Van-Erciş depremi çok daha kısa bir sürede yaraların sarılabileceği bir depremdi. Ancak müthiş bir kaos yaşandı'' diye konuştu. Türkiye'nin bir deprem bölgesi ve deprem ülkesi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, buna yönelik gerekli önlemlerin çok daha önceden alınmasının önemine değindi. Kılıçdaroğlu, Van depremi sonrası bazı hataların yaşanmış olabileceğini, ancak bunların sürmemesi gerektiğinin önemine değinerek, ''Ciddi bir eşgüdümsüzlük sorunu vardı. Deprem sonrası Türkiye'nin her yerinden yağmur gibi yardım buraya aktı. Bunlar bir eşgüdüm içerisinde dağıtılmalı'' dedi. Bölgede eğitim-öğretimde de aksamalar olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, buradaki öğrencilere sınavlarda bir ayrıcalık tanınması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, sorunların doğru tespit edilmesi durumunda çözümlerinin de hızlı olacağına işaret ederek, ''Her aksaklıkta hükümeti eleştireceğiz diye bir tavır içerisinde değiliz'' ifadesini kullandı. Bazı vatandaşların çadırlarda ısınmada sorunlar yaşadıklarını anlatmaları üzerine Kılıçdaroğlu, özellikle çadır yangınlarına yönelik vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.Daha sonra 75. Yıl Çadır Kenti'ne geçen Kılıçdaroğlu burada Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinin çadırındaki yılbaşı etkinliğine katıldı. Burada çocuklarla halay çeken Kılıçdaroğlu, onlara çeşitli hediyeler de verdi. Kılıçdaroğlu, buradan ayrılışında çadırkentte yaşayan kadınlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne geçerek Van Valisi Münir Karaloğlu'ndan bilgi aldı. Depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Karaloğlu, Erciş merkezde depremzedelerin büyük bir çoğunluğunun konteynerlere yerleştirildiğini, Van merkezde de 18 Ocak'a kadar 21 konteyner kent kurarak 12 bin 500 civarındaki depremzedeyi buralara yerleştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun bölgedeki öğretmenlerin barınma sorunlarını hatırlatması üzerine Karaloğlu, bekar öğretmenler açısından barınma sorunu bulunmadığını, ancak evli öğretmenlerin barınma sorunlarında problemler yaşadıklarını aktardı.Karaloğlu, tüm öğretmenlerin barınma sorununu gidermek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun, çadır kenti gezerken kız öğrencilerin kendisine okulların açılmasını istediklerini söylediklerini hatırlatması üzerine Karaloğlu, okulların pazartesi günü açılacağını kaydetti.Böyle bir talebin kızlardan gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Kılıçdaroğlu da okulların açılmasının güzel bir gelişme olduğunu dile getirdi. Karaloğlu, 3 bin 986 kalıcı konutun ihalesinin yapıldığını ifade ederek, bunların yeterli olmadığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni yerleşim yerleri konusundaki çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.