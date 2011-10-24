-Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde VAN (A.A) - 24.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın Erciş ilçesinde kriz merkezini ziyaret etti. Van'daki depremin ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle Erciş'te bulunan kriz merkezine giderek, burada yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, Kılıçdaroğlu'na, ilçede 62 kurtarma ekibinin çalıştığını, bazen bir enkazda 2-3 ekibin dönüşümlü olarak görev yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, kriz merkezinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'la basına kapalı görüştükten sonra beraberindekilerle ilçeden ayrıldı.