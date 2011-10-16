Kılıçdaroğlu: Deniz Feneri'nde de güncelleme yapıyorlar

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri Derneği soruşturmasıyla ilgili gündeme getirdiği köstebek olayına Karaman’da da değindi. Kılıçdaroğlu “Ekonomide, zamları gizlemek için güncelleme yapıyorlar. Siyasette de, Deniz Feneri’nde de günceleme yapıyorlar. Köstebek olan kişinin koltukta oturmaması lazım. İnsanda ahlak kırıntısı varsa, bu kadar olaydan sonra o koltukta oturmaz. O koltukta oturduğunuz zaman siyaseti kirletirsiniz. Türk siyasetinin kirlenmeye değil, temizlenmeye ihtiyacı var” dedi.



Kılıçdaroğlu, Karaman’da dün partililerle bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, motorlu araçlar, içki, sigara ve cep telefonunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın zammın 74 milyonu tek tek ilgilendirmediği yönündeki açıklamasını şöyle eleştirdi:



“Bu zamlar şimdi sizlere tam yansımıyor. Yakında yansıyacak. Bir Başbakan Yardımcısı çıkmış ‘Efendim bu zamlar 74 milyonu ilgilendirmiyor, zenginlerden alıyoruz’ diyor. Doğalgaz zammının faturasını zenginler mi ödüyor. Elektrik zammını sadece zenginlerden mi alacaksınız? Zammın adını değiştirdiler, güncelleme diyorlar. Zam lafını ağızlarına almaktan korkuyorlar.” Deniz Feneri Derneği soruşturması kapsamında dönemin İçişleri Bakanı, şimdiki Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’a yönelik ‘köstebek’ iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, ekonomide olduğu gibi siyasette ve Deniz Feneri’nde de güncelleme yapıldığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Köstebek olayında olan kişinin koltukta oturmaması lazım. Televizyon televizyon geziyor, ‘Külliyen yalan’ diyor. Külliyen doğru. Neresi yalan? Senin koruma müdürün telefon etti mi etti. Yalan mı, hayır. Saniyesini bile veriyoruz. Kaç saniye konuştuğunu veriyoruz. Kırıkkale Belediye Başkanı, Deniz Feneri’nin asıl failini arıyor. Yalan mı? O da doğru. Kaç saniye, hangi saatte konuştu onu da veriyoruz. O adam gidiyor savcılıkta ifade veriyor. ‘Evet’ diyor, ‘Arama yapılacağını bize söylediler’ diyor adam. O da doğru, neresi yalan? 3 tane Deniz Feneri savcısını görevden aldılar. Bir değerli gazeteci arkadaşımız ‘Deniz Feneri savcıları görevden alınmasaydı, köstebek tutuklanacaktı’ diyor. Neden bu olayın üzerinde bu kadar duruyoruz? Yetim hakkı için duruyoruz. Milletten para topladılar, yoksula yardım edeceğiz diye, topladıkları parayla kendileri köşeyi döndüler.”

3 kırmızı çizgi



“Anayasa değişikliğinde 3 kırmızı çizgimiz var” diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bunlar Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek olan ilk 3 maddesidir. O çizgiler Türkiye’yi kuran iradenin yani Kuvayi milliyenin iradesidir. Eminim bütün partiler o iradeye saygı duyacaktır.”

Karaman hatırası



Kılıçdaroğlu, Karaman’da ilk olarak CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra yürüyerek Yunus Emre Konferans Salonu’na geçti. Karaman sokaklarında ilgiyle karşılanan CHP Lideri, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.