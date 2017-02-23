Kılıçdaroğlu: Dengin Ceyhan'ın tutuklanması utanç vericidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Piyanist Dengin Ceyhan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den Piyanist Dengin Ceyhan tutuklanmasını eleştirerek şu paylaşımda bulundu:

"Piyano çalan parmaklardan, kalem tutan ellerden, okurdan, yazardan, çizerden korkuyorsunuz. Dengin Ceyhan'ın tutuklanması utanç vericidir.”

​Piyanist Dengin Ceyhan bir haftadır gözaltında tutulmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

Tutuklanan Ceyhan'ın kelepçeli fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürüldüğü Ankara Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi'nin yeniden açıldığı gün, Karlov'un anısına verilen konserde de piyanist Dengin Ceyhan şarkılara piyanosuyla eşlik etmişti. Ceyhan ayrıca, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyanist Davide Martello ile birlikte konser vermişti.