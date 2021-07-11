CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin yeni bir başlangıç yapması lazım, Bu ülkede ben çöp konteynerından beslenen milyonları görmek istemiyorum" düşüncesini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin olarak, "Bir cumhurbaşkanı arıyorsak önce kafamızda niteliklerini oluşturmamız gerekiyor" dedi, aranan nitelikleri sıraladı.

Kılıçdaroğlu, Edirne’de Muhtarlar Buluşması’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede demokrasi istiyorsak demokrasiyi kökleştirmemiz lazım. Coğrafyanın her yerinde demokrasi olmalı. Demokrasi bizim için vazgeçilmez bir temel unsur olmalı. Gerçek anlamda muhtarlık olmazsa demokrasi olmaz." diye konuştu.

"Her muhtarlığın ayrı bir bütçesinin olması lazım"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Muhtarlığın bu topraklardaki tarihi çok eski ve köklüdür. Muhtarlığa gerekli önemi vermedik. Muhtarlar için bir kanun teklifi hazırladık.

Her muhtarlığın ayrı bir bütçesinin olması lazım. Sizin bulunduğunuz mahallede vatandaşlar Emlak Vergisi ödemiyor mu, ödüyor. Belediye alıyor o parayı. Yüzde 1’i muhtarlık bütçesi olarak ayırsa ne olur, hiçbir şey olmaz. Muhtarlık bütçesi demek aynı zamanda o bütçenin harcanırken denetlenmesi anlamına gelir. Kaynakları adaletli bölüşeceğiz.

Sosyal yardım dağıtırlırken neden hiç mahalle muhtarından görüş alınmaz. Muhtarın bir parti kimliği yok. Mahallenin fakirini, zenginini en iyi muhtar bilir. Sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalı.

"Bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı, asıl sorumuz bu olmalı"

Son günlerde cumhurbaşkanlığı tartışması oluyor. Ali mi olsun, Veli mi olsun, anketler, şunlar bunlar. Önce ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanını koyup şunu düşünmesi lazım. Bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı. Asıl sorumuz bu olmalı.

"Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz"

Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Tarafsız olmalı, bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı. Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil. Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle birlikte örnek olmalı.

Mütevazı olmalıdır. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla birilerinin tehdidine maruz kalamaz. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı ahlaklı bir cumhurbaşkanıdır. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı vatandaşla muhattap olurken alçak gönüllüdür. Bir cumhurbaşkanı arıyorsak önce kafamızda niteliklerini oluşturmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı sevecen ve adaletli olmalı.

Adaletin yanında durmak zorundadır. Bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanı onurlu ve başı dik gezen biri olmak zorundadır. Birilerinin önünde eğilmeyen, tehdit edildiği zaman da “Araştırmazsanız namertsiniz” diyebilecek niteliklere sahip olmalı.

"Cumhurbaşkanı’nın herkesi kucaklaması lazım"

Cumhurbaşkanı’nın herkesi kucaklaması lazım. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı’nın yargı üzerindeki sivil vesayeti kaldırması lazım. Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda darbe hukukunun kalıntılarını temizlemeyi söz vermesi gerekir bu millete.

Biz birinci sınıf mı üçüncü sınıf mı demokrasiyi hak ediyoruz? Cumhurbaşkanı’nın birinci sınıf demokrasiyi hedeflemesi, parlamento üzerindeki vesayeti sonlandırması lazım. Milletvekili seçiyorsunuz, Allah aşkına siz gerçekten milletvekilini seçiyor musunuz? Sizin önünüze bir liste geliyor. Milletin vekilini millet seçer. Seçilen vekil vesayet altına kalıyor.

Bir süre önce çöp ithalatının yasakladın. Attıkları imzanın mürekkebi kurumadı, şimdi serbest diyorlar. Devlet böyle yönetilir mi? Cumhurbaşkanı adayı ahlaklı olması. Parlamentoda adam kayırıcı, rüşvetçi, ihale takipçisi milletvekilinin yeri yoktur, olmamalıdır da.

10 bin dolar alan siyasetçi

Bu devletin İçişleri Bakanı, 10 bin dolar rüşvet alıyor diyor. Saraydan, Meclis'ten tık yok. Ahlaksız bir siyasetçi. Bunların Meclis'te yeri var mı? Siyasi ahlak kanunu çıkmalı. Bu ülkede 128 milyar dolar gitti. Sorduk nerede diye, yasak getirdiler, akıl alacak şey mi?

Türkiye’nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Bu ülkede ben çöp konteynerından beslenen milyonları görmek istemiyorum. Zengin bir ülkeyiz. Her türlü imkanımız var. Ama kaynaklar doğru kullanılmıyor.

"6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak"

Hepsini çözeceğiz. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz’de çıkan karbon yatakları Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek. Bizim üniversitelerimiz gerçek anlamda üniversite olacak."