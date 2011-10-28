Kılıçdaroğlu Demirel'i ziyaret etti

T24

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Demirel'i evinde ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, ''Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlarından Bülent Ecevit'in 5 Kasım günü yapılacak anma törenine önceki Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'i ziyaret ederek davet etti. Demirel, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek daveti kabul etti'' denildi.