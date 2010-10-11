-KILIÇDAROĞLU, DEMİREL İLE ANKARA'YA DÖNDÜ ISPARTA (A.A) - 11.10.2010 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2010-2011 akademik yılı açılışına katılmak üzere Isparta'ya gelen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, karayoluyla Ankara'ya dönmek üzere olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, havaalanına davet etti. Kılıçdaroğlu, Demirel ile birlikte özel uçakla Ankara'ya hareket etti. Demirel, SDÜ'deki törenden sonra uçakla Ankara'ya dönmek üzere Süleyman Demirel Havaalanı'na hareket etti. Kardeşi Şevket Demirel ve diğer aile fertleri ile bazı vatandaşların uğurlamaya geldiği Süleyman Demirel, uçağa doğru yürürken, yanındakilerden Kılıçdaroğlu'nu aramalarını istedi. Karayolu ile Ankara'ya dönmekte olan CHP lideri ile telefonda konuşan Demirel, Kılıçdaroğlu'nu, birlikte uçakla dönmeleri için havaalanına davet etti. Kılıçdaroğlu'nun geleceğini bildirmesi üzerine yaklaşık 20 dakika havaalanında bekleyen Demirel, daha sonra Kılıçdaroğlu ile birlikte uçakla Isparta'dan Ankara'ya gitti. Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nu havaalanında karşılayan gazeteciler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili ve 6 üyenin istifasıyla ilgili yorumunu sordular. Bu konuda yorum yapmayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin bu konuya açılış konuşmasında iki kez vurgu yaptığını hatırlatarak, ''Sanırım çok endişelisiniz ki iki kez tekrarladınız'' demesi üzerine ''Elbette endişeliyim'' yanıtını verdi. Bir başka gazetecinin SDÜ açılış konuşmasında üniversite öğrencilerine her şeyi sorgulamalarını öğütlediğini hatırlatarak, kendisinin bu konuyu sorgulayıp sorgulamayacağını sorması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Sorgulayacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili diğer soruları ''Yarın yarın'' şeklinde yanıtladı. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise aynı yöndeki sorulara, ''Ben bilmiyorum. Burada olaylardan uzaktım'' karşılığını verdi.