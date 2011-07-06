-KILIÇDAROĞLU DEKLARASYONU YOLLADI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Demokrasi Deklarasyonu''nu yabancı temsilcilere yolladı. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesine ilişkin hazırlanan ve dün partisinin grup toplantısında kamuoyuyla paylaştığı 16 maddelik ''Demokrasi Deklarasyonu''nun İngilizce çevirisini BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, AGİT Genel Sekreteri, AGİT-PA Başkanı, OECD Genel Sekreteri, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Avrupa Sosyalistler Partisi Başkanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri,Parlamentolar Arası Birlik Başkanı, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri, Human Rights Watch Direktörü, D8 Genel Sekreteri, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye'deki yerleşik büyükelçilikler ile, yerleşik yabancı basın temsilcilerine gönderdi.