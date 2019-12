-KILIÇDAROĞLU: DAYATMAYLA ANAYASA HAZIRLANMAZ ANTALYA (A.A) - 07.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dayatmayla dünyanın hiç bir ülkesinde anayasalar hazırlanmaz. Bu anayasa toplumu bölen bir anayasa, toplumu birleştiren bir anayasa değil'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile birlikte, Belediye Kültür Salonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) arasında imzalanan toplu sözleşme törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Büyükşehir belediyesi ile çalışanların alın terinin karşılığını almak için masaya oturduklarını, böylece barışın ve huzurun sağlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Aslında sosyal demokratların temel amacı da bu. Bir ülkede yaşayan bütün insanların barış içinde çalışması, üretmesi, evine ekmek götürmesi, barış içinde yaşayan bir toplumu olgunlaştırmak, güçlü kılmak, geleceğe hazırlamak, hepimizin görevi olmalıdır'' diye konuştu. Anayasa değişiklik paketine de değinen Kılıçdaroğlu, bazı sendikaların tutumunu eleştirdi. Bazı sendikaların ''hala olayların farkında olmadığını'' savunan Kılıçdaroğlu, ''Çünkü onlar sanıyorlar ki 'hep bu iktidar olacak ve hep o iktidar bizi destekleyecek. Biz palazlanacağız ve o iktidarın sözcüsü olacağız.' Oysa sendikaların her siyasi partiye eşit mesafede olmaları ve kendi üyelerinin çıkarlarını savunmaları gerekiyor. O nedenle o sendikaları da sizin dikkatinize sunmak isterim'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, bir iktidar döneminde, bir memur sendikasının üye sayısının yüzde 770 artmasının, o sendikanın gerçek bir sendika olmadığını gösterdiğini kaydetti. Antalya'ya eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la birlikte geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Hepinizin bilmesi gerekiyor. Antalya'ya önceki genel başkanımızla beraber gelmek benim için çok güzel bir olay, onur benim için. Telefon ettim. Lütfedip kabul ettiler, beraber geldik. Antalya elbette ikimizi beraber görmekten son derece mutlu ama ben eminim sadece Antalya değil bütün Türkiye, bütün sosyal demokratlar mutlu. Çünkü bizim bir amacımız var: huzur içinde yaşayan bir Türkiye, gülümseyen bir Türkiye'yi yaratmak. Gelecek kaygısı olmayan bir Türkiye'yi yaratmak. Her şey bizim elimizde, her şey bizim mübarek ellerimizde, emeğimizde, alın terimizde. Onu iyi değerlendirirsek, gereğini yaparsak, aklımızı ve mantığımızı kullanıp, kim neler yapmak istiyor diye sorgularsak, gerçeği buluruz. Ben bizim insanımızın sağ duyusuna güveniyorum. Çünkü dayatmayla dünyanın hiç bir ülkesinde anayasalar hazırlanmaz. Bu anayasa toplumu bölen bir anayasa, toplumu birleştiren bir anayasa değil.'' -''KENDİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN OY KULLANACAĞIZ'' Toplumu bölen bir anayasanın topluma huzur getirmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onun için biz bu anayasaya 'hayır' diyoruz. Neden 'hayır' diyoruz? Çünkü 'hayır' dememizin gerisinde kocaman bir Türkiye var. Kaygı duyulan bir Türkiye var. O nedenle hepimiz oy kullanırken bir kez daha düşünmek zorundayız. Bir partiye oy vermiyoruz. Kendi çocuklarımız için oy kullanacağız. Eğer bir gece evlerimizin basılıp sabaha karşı gözaltına alınıp, aylarca tutuklanmak... Bu anayasaya evet denirse çıkan sonuç bu olursa hiç kimse şaşırmasın. Bugün bile yapıyorlar. Bugün bile yargı bağımsız değil. Yargı daha bağımlı hale getirilmek isteniyor. Siyasallaşan yargı kamu vicdanını yaralar'' diye konuştu. Anaysa değişikliği sürecinde üniversitelerden olumlu ya da olumsuz tepki gelmediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Anayasa değişiyor ama üniversitelerde müthiş bir sessizlik var ama bunu sayın Başbakanın sorgulamamasını anlayışla karşılıyorum. Çünkü o baskıyı kuranlar, gücünü hükümetten ve YÖK'ten alıyor. Demokles'in kılıcı üniversitelerin üzerindeyse üniversitelerde özgürlük yok demektir. Özgürlüğün olmadığı yerde toplum gelişemez. Geleceğe yönelik olarak hiç umutsuz olmadım, bundan sonra da umutsuz olmayacağım. Doğruyu savunsak başarılı olacağımıza inanıyorum, milyonlar gelecek. Sonra biz gerçeği kendi ellerimizle yakalayacağız.''