-KILIÇDAROĞLU DAYAKLI PROTESTOYU TWİTTER'DAN DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto etmek isteyen öğrencilere müdahale edilmesini sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı aracılığıyla şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan, siz şu aralar gerçeklerden iyice koptunuz. -Size göre çaresizliklerini, kaygılarını, seslerini duyurmak için sokaklara çıkan gençler, devletin koskoca Başbakan'ına tepki gösteriyorlar. -Siz onlara 12 Eylül yöntemlerini layık görüyor, sokaklarda tekmeletiyor, yüzlerine gaz sıktırıyorsunuz. -Bu millet, bu gençlik, size verdiği yetkiyi geri almasını da bilir. Bu dünya kimseye kalmadı, sizin gibi bir zalime mi kalacak sanıyorsunuz?'' Kılıçdaroğlu, aynı ifadelere Facebook'taki ''sakin güç'' adlı hesabında da yer verdi.