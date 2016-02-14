Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na yanıt verdi: Ülkeyi savaşa sokacak her kararın karşısındayız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'yi savaşa sokacak her kararın karşısında olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ''CHP safını belirlesin'' sözlerine yanıt vererek "Davutoğlu, 'CHP safını belirlesin' demiş. CHP, 1 Mart 2003 Tezkeresi'nde olduğu gibi, Türkiye'yi savaşa sokacak her kararın karşısındadır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'nin safının çok net belli olduğunu belirterek terörü toptan reddettiklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Davutoğlu, 'CHP safını belirlesin' demiş. CHP, 1 Mart 2003 Tezkeresi’nde olduğu gibi, Türkiye’yi savaşa sokacak her kararın karşısındadır. Terör örgütü liderlerini ülkemize davet edenlere karşı, terörü toptan reddeden, pazarlık konusu yapmayan CHP’nin safı çok net bellidir. Safını belirlemesi gereken kişi; dış politikada Türkiye’nin değil de, Erdoğan’ın çıkarlarını düşünen Davutoğlu’nun ta kendisidir. Kişisel hesap ve çıkarlarına göre siyaset yürütenlerin, CHP'nin savaş ve terör karşıtı duruşunu anlayamamalarını doğal karşılıyorum. Çıkar siyaseti yürüterek cihatçı çeteleri destekleyenler için, Suriyeli mültecilerin durumu bir trajedi değil sadece bir pazarlık konusudur."