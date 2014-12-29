Kılıçdaroğlu: Davutoğlu PKK’nın elinde tutsak, ülkeyi yönetemiyor

Hükümetin çözüm süreci politikasını sert dille eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Başbakan, PKK’nın tutsağı. Türkiye’yi yönetemiyor” dedi. CHP lideri, “Güneydoğu’da güvenlik gücü denilince akla PKK’lılar geliyor. Şimdi de Hizbullah çıktı. Aralarında egemenlik çatışması var. Terör örgütü her istediğini, Başbakan’a yaptırıyor” diye konuştu.

Cizre’de ve bazı ilçelerde yaşanan olaylar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, endişelerini Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e şöyle anlattı:

“Ülkemiz hızla iç savaş sürecine doğru gidiyor. Başbakan bunu kavrayamıyor. Başbakanlık binasına sahip olamayan biri bu sorunu nasıl kavrasın… Kavrayamaz.”

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK ve Hüda-Par arasında silahlı, roketatarlı çatışmalar endişe verici boyutlara ulaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz hızla iç savaş sürecine doğru gidiyor” uyarısında bulundu.

Başbakan itiraf etti: Cizre’deki olaylar, Davutoğlu’nun ülkeyi iyi yönetmediğini gösteriyor. Cizre’de iki karşıt grup birbirini öldürüyor, bu gelişmelere devlet seyirci kalıyor. Başbakan, başka ülkelerden, oradaki gelişmelerden söz ediyor.

Orada devlet yok: Bizim anladığımıza göre Doğu ve Güneydoğu’da bir devlet yok. Böyle bir yapıyı biz zaten biliyorduk. Ama Türkiye’ye halel gelmesin diye dillendirmiyorduk. Davutoğlu televizyona çıkıp ilk kez ‘Güneydoğu’da PKK’nın asker alma daireleri, vergi daireleri, mahkemeleri var’ dedi. Ardından bunlara izin verilmeyeceğini söyledi. Başbakan itiraf etti.

Egemenlik hakları: Davutoğlu, Güneydoğu’yu Türkiye’nin toprağı olarak görüyorsa böyle bir manzaraya nasıl izin veriyor? Güvenlik gücü denilince o yörelerimizde akla PKK güvenlik gücü geliyor. Başka bir güvenlik gücü yok. Şimdi de Hizbullah gücü çıktı. Doğu ve Güneydoğu’da Hizbullah-PKK arasında egemenlik kavgası var. İki güç egemenlik kavgası veriyor. Merak ediyorum Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ne oldu?

Çatışma süreci: Davutoğlu şu anda PKK’nın elinde tutsak. PKK, her istediğini Davutoğlu’na yaptırıyor. Başbakanlık binası olarak yapılan binaya sahip olamayan bir kişi ülkenin sorunlarını nasıl kavrayacak. Ülke süratle bir iç savaş ve çatışma sürecine girmek üzere. Davutoğlu’na sormak lazım, teröristler hendekler kazdığı zaman acaba Başbakan değil miydin? Oralarda kaymakam, emniyet müdürü, jandarma yok muydu? Valiler yok muydu?”