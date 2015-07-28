Kılıçdaroğlu: Davutoğlu bizimle koalisyon kurmak istiyor, ama tepedeki Erdoğan en büyük engel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Ahmet Davutoğlu’nun samimi olduğunu görüyorum. Bizimle koalisyon kurmak istiyor, ama tepedeki engel; demokrasinin önündeki en büyük engel Erdoğan’dır” dedi.

Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Bekir Coşkun'a kısa bir demeç verdi. Koalisyon süreci devam ettiği için Kılıçdaroğlu'nun şimdilik sabrettiğini söyleyen Coşkun, "Tuzak" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2015) yazısında şunları aktardı:

AKP-CHP koalisyonu

olabilecek mi?..

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Dün Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum…

Bazı bölümlerini yazmamak kaydıyla her şeyi açık açık anlattı…

Umut çok yok…

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Niçin?..

Çünkü koalisyonu memleketin Cumhurbaşkanı istemiyor…

Engelliyor…

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Kemal Bey diyor ki:

“Biz AKP ile bir koalisyonu çok düşündük… Bir sürü riski olduğunu biliyoruz… Ama söz konusu Türkiye ise bizler önemli değiliz… Türkiye her şeyin üzerindedir… İyi niyetle elimizi uzattık… Çalışmalar başladı… Ben Davutoğlu’nun samimi olduğunu görüyorum… Bizimle koalisyon kurmak istiyor, ama tepedeki engel… Demokrasinin önündeki en büyük engel Erdoğan’dır…”

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Koalisyon çalışmaları sürdüğü için Kılıçdaroğlu dikkatli konuşuyor, karşı tarafa bahane vermemek için şimdilik sabrediyor…

“Yazılmamak kaydıyla” olduğu için ben size dilimin döndüğü kadar durumumuzu anlatayım…

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Türkiye’nin başı ciddi derttedir…

Türkiye bir tuzakla karşı karşıya…

Cumhurbaşkanı; bu sınırlarda başlayıp ülkeyi saran kaos ortamının hemen arkasından erken seçime gitmeyi, yeniden meydanlara çıkıp “Bakın koalisyon olmuyor” demeyi planlıyor… HDP’nin baraj altında kalacağı, MHP’nin milliyetçi oylarının AKP’ye kayacağı bir erken seçimde yeniden tek başına AKP iktidarını tezgahlıyor…

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İktidarın 13 yıllık tüm siyasi kadrosu elinde…

Bürokrasi tümden onun…

“Gerekirse adam gönderip Türkiye’ye sekiz füze attırırım” diyen istihbarat gücü emrinde…

Necdet Paşa; Arjantin’e hücum desin, gider…

Kısacası; sen istediğin kadar koalisyon bekle, o istemiyorsa, zor…

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Türkiye bu tuzağın içinde…

Ülkenin başı ciddi biçimde dertte…

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Arkadaş bence şansını zorluyor…

Belki sonu olur?☺