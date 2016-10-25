Kılıçdaroğlu: Darbeyi AKP yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında iktidarı sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu AKP'yi, "darbe yapmakla" suçladı.

"Gazetecileri hapse atıyorlar. Ne yaptı gazeteciler, silahla adam mı öldürdüler, birini mi yaraladılar?" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Necmiye Alpay, 12 Eylül'de de cezaevindeydi, şimdi de cezaevinde. Aslı Erdoğan, dünyaca tanınmış bir yazar. Darbeyi AKP yaptı. Gazetecileri, yazarları, askerleri hapse attı."

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemi ile ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum, gel şunu kral yapalım, ne yapıyorsa yapsın. 24 saat yayın yapacağı bir kanal kuralım. Sen de kurtul, ben de kurtulayım" diye konuştu.

Fethullah Gülen Cemaati ile AKP arasında "simbiyotik'" ilişki olduğu söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı bir konuşmasını hatırlattı.

"Bunlar birbirinden besleniyor" diyen CHP lideri, "Bunun en güzel örneğini Sayın Erdoğan veriyor. Sayın Erdoğan Trabzon'da konuşuyor. '17 üniversite kurmak istediler izin verdik. Hükümet başkanlarına bunları biz refere ettik. Ne istediniz de almadınız' dedi. Sevgili Binali Yıldırım'a soruyorum: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap vermedi, Davutoğlu cevap vermedi. Siz cevap verin. Ne istediler, siz ne verdiniz?" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Musul'daki gelişmelere de değindi.

Kılıçdaroğlu, "Musul'da yaşadıklarımız...Peşmerge izin verdi, Türk topçusu Başika'da ateş etti. Peşmerge açıklama yapıyor: "Biz bölye bir izin vermedik'. Bu sizin ağrınıza gitmiyor mu?" dedi.