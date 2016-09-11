Kılıçdaroğlu: Darbecilere karşı verilen mücadelede tek bir kişinin haksızlığa uğramaması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Darbecilere ve tüm terör odaklarına karşı verilen haklı mücadelede, masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği ilkelerine bağlı kalınması bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Darbe girişimine katılanlar hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak yargılanmalı; işkence, kötü muamele ve tehdit gibi insan haklarına aykırı fiiller önlenmeli; tek bir kişinin dahi haksızlığa uğramaması için gerekli bütün önlemler vakit geçirmeksizin alınmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde:

"Dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın en yalın haliyle yaşanması gereken bir Kurban Bayramı'nı daha, Cumhuriyetimizin temel problemlerinin çözümünden uzak; kan ve barut kokusunun İslam dünyası üstündeki varlığını kökleştirdiği bir ortamda kutluyoruz. 15 Temmuz Darbe Girişiminde ve sınırlarımızın da ötesine taşan terörle mücadelemizde kaybettiğimiz şehitlerimiz, bayramı daha hüzünlü kılıyor. Annelerin ve babaların, evlat acısıyla kavrulan yüreklerinin bize yüklediği sorumluluk büyük. Bayramı şehitliklerde karşılayacak, çocuklarına, eşlerine dualarıyla seslerini duyuracak insanlarımızın acısını hafifletecek, yeni acıların yaşanmasını engelleyecek çözümleri en kısa sürede bulmalıyız.

"15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında başlayan ve 'Kurunun yanında yaşın yanması' sonucunu doğurduğu tüm toplum kesimlerince dile getirilen kamu ihraçlarının yarattığı mağduriyetlere karşı insani, hukuki ahlaki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Darbecilere ve tüm terör odaklarına karşı verilen haklı mücadelede, masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği ilkelerine bağlı kalınması bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Darbe girişimine katılanlar hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak yargılanmalı; işkence, kötü muamele ve tehdit gibi insan haklarına aykırı fiiller önlenmeli; tek bir kişinin dahi haksızlığa uğramaması için gerekli bütün önlemler vakit geçirmeksizin alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, 'Bilimsel aklın yolunda, kimseyi ötekileştirmeyen, liyakata dayalı yeni bir kamu istihdam politikasını benimsemiş, çağdaş eğitimin tüm gereklerini yerine getirmiş, parlamenter demokrasisini güçlendirmiş, özgürlükçü, toplumsal barışını sağlamış, hukukun üstünlüğü çerçevesinde yargı bağımsızlığını kalıcılaştırmış, gelir dağılımı eşitsizliğini çözmüş, yoksulluğu yenmiş' bir ülke olarak yoluna devam etmek zorundadır. Bu bağlamda kuruluşundan bu yana İslam Dünyası'yla birlikte tüm mazlum devletlerin umudu olan Cumhuriyetimizin, temeline bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yerleştirdiği 'Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' harcıyla sorunların üstesinden geleceğine inancım tamdır. Bu inanç ve umutla, Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için terör örgütüne karşı mücadelede verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyor, bedenlerini bizler için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın ve İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Kutsal topraklarda Hac farizasını yerine getiren bütün vatandaşlarımıza da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ülkemize ve tüm İslam dünyasına Kurban Bayramı'nın mutluluk, esenlik ve barış getirmesini dilerim."