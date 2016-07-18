Kılıçdaroğlu darbe girişimi gecesinde neler yaşadığını anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi gecesi neler yaşadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a saat 23.00 civarında geldiğini söylerken, havalimanından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gittiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, darbenin kabul edilemez olduğunu tekrarlarken, televizyon kanallarına yazdıkları kısa metni gönderdiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, yarın saat 10.00'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceğini ifade etti.

Canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"21.50 uçağıyla, 22.00 civarında havalandı. İstanbul’a saat 23.00 civarında indik. İndikten hemen sonra arkadaşlar telefon açtılar ve askeri müdahaleden söz edildi. Böyle bir şey olamaz. İnanamadım emin olun. Hayati Yazıcı ile sohbet etmiştik. Darbeye karşı olduğumuzu ifade ettik. İner inmez hemen Ankara’ya dönebilir miyiz dedik. Uçakların uçmadığı ifade edildi. Bir süre bekledik uçuş fırsatı bekleyebilir miyiz diye. Havaalanı dışına çıkmanın sakıncalı olduğu ifade edildi. Bizim bir şekliyle havaalanından çıkmamız lazım. Oradan Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gittik. Televizyonu izledik. Hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir manzara vardı. Arkadaşlarımla birlikte kısa bir metin hazırladık. Darbeye karşı olduğumuz yönünde. Daha sonra televizyon kanallarından darbenin olamayacağı görüşlerimizi ifade ettik.

"Yarın saat 10.00’da Başbakan ile görüşeceğiz. Sosyalist Enternasyonel’in başkanıyla görüşme yaptık."