-KILIÇDAROĞLU: DARBE DÖNEMİ EDEBİYATI DA BİTTİ ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, anayasa değişikliği ile darbecilerden hesap soracağını söylediğini hatırlatarak, ancak Erdoğan'ın 27 Nisanda hükümete e-muhtıra veren Yaşar Büyükanıt'a Bakanlar Kurulu kararı ile ''Üstün Hizmet Madalyası'' verdiğini söyledi. Hükümet'in 27 Nisandaki bu muhtıradan hesap sormaması durumunda, bu hesabı iktidar olduğunda kendisinin soracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Darbe dönemi bitmiştir, darbe dönemi edebiyatı da bitmiştir'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başbakan Erdoğan'ın 2002 yılında Kastamonu'yu ziyaret ettiğini ve ''Un var, şeker var, helva yapacak iktidara ihtiyaç var'' diyerek oy istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Kastamonulular yetki verdi. Başbakan mutfağa girdi ancak Erdoğan'a helva düştü, vatandaşa ayva düştü, fakir fukara edebiyatı yaptılar, din iman dediler, 'helva yapacağız' dediler, han hamam sahibi oldular. Size işsizlik, yoksulluk düştü. Şimdi 12 Eylülde hesap sorma zamanıdır, bu görev de size düşüyor'' dedi. Erdoğan'ın söz verdiği halde dokunulmazlıkları kaldırmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''CHP iktidarında dokunulmazlıkları kaldıracağız. Bir milletvekili yolsuzluk yapmışsa gidip hesabını mahkemelere verecek. Siyasette hesap vermek onurlu bir görevdir. Recep bey 'Ben kimseye hesap vermem' diyor. Ne demek 'Hesap vermem? Eğer hesap vermezsek köşeyi döneriz halk yoksullaşır'' dedi. İktidarın anayasa değişikliği ile yargıyı ele geçirmeye çalıştığını savunan Kılıçdaroğlu, yargının siyasallaşmasının ise kötü sonuçlar doğuracağını, Türkiye'nin bunun acı örneklerini yaşadığını kaydetti. Anayasa değişikliği paketinin işçinin, memurun, esnafın derdini çözmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bu değişiklik dokunulmazlıkların arkasına saklanan, ihaleye fesat karıştıran, milleti değil kendi cebini düşünenlerin derdini çözüyor'' dedi. Anayasa değişiklik paketi ile memura zam yapılacağı yönünde propaganda yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan'ın kendisine e-muhtıra veren paşaya madalya için Bakanlar Kurulu'nu toplamasına karşın memura zam için Bakanlar Kurulu'nu toplamadığını'' savundu. Başbakan'ın Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Irak'ta milyonlarca insan öldürüldü. Binlerce kadına tecavüz edildi. Çocuklar öldü. Recep beyin sesi çıktı mı? Niye çünkü eşbaşkan. Onun için din iman edebiyatı yapmasın bana. Onun maskesini indireceğiz. Ne iftira atarlarsa atsınlar tutmayacak. Biz doğruları söyleyeceğiz ve bunda kararlıyız'' şeklinde konuştu. Erdoğan'ın kendisini küçümsemek için ''Efendi'', ''Memur Kemal'' dediğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Evet ben efendi adamım o yönde terbiye aldım. Ama hiç bir zaman bir vatandaşa 'Ananı da al git' demedim. 27 yıl memurluk yaptım bir Allah'ın kulu bana 'Kalpazan Kemal' demedi, kimse bana 'Alın terini sömürdün, kul hakkı yedin' demedi. Ben onurumla çalıştım'' dedi. Kılıçdaroğlu, miting sonrası, partisine katılanlara rozetlerini taktı.