Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu ülkenin iyiliğini istiyorsan güven vermeyen damadını görevden alıp yerine liyakat sahibi birini getirmelisin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasını istedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Bir ülkeyi yönetenler, zor zamanlarda ülkesinin çıkarları için en doğru kararları alabilmelidir." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan’a bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu ülkenin iyiliğini istiyorsan en kısa sürede: 1- Güven vermeyen damadını görevden alıp, yerine liyakat sahibi birini getirmelisin 2- Derhal bir genelge çıkarıp, kamuda israfa son verileceğini örneklerle kamuoyuna açıklamalısın… 3- Ekonomik ve Sosyal Konseyi ivedilikle toplayıp, sorunları ve çözümleri masaya yatırmalısın." ifadesini kullandı.