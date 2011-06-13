-KILIÇDAROĞLU: ''DAHA GÜÇLÜ BİR CHP VAR'' ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başarılar diliyoruz ama şunu unutmasınlar, daha güçlü bir CHP var'' dedi. Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimi sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini parti genel merkezi önünde toplanan partililere yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, ''Ama şunu unutmasınlar, daha güçlü bir CHP var'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''CHP bu kısa süre içerisinde üç buçuk milyon gibi yeni oydaş kazanmıştır. Daha güçlüdür. 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır. Seçime girip milletvekili sayısını artıran tek parti CHP'dir'' dedi.