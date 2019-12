-KILIÇDAROĞLU DADAŞLARIN KENTİNDE SÖZ VERDİ ERZURUM (A.A) - 20.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hiçbir çocuk halkın iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında yatağa aç girmeyecek; bunun sözünü veriyoruz, Dadaşların kentinde söz veriyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti Hükümetini eleştirdi. Daha önce Erzurum'a 1970'li yıllarda geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, sonra bir politikacı olarak referandum sırasında Erzurum'a geldiğini belirterek, ''Bir miting yaptık. Bu mitingde Erzurumlu yurttaşlar, biz selam verdiğimizde 'elimi kaldırsam mı kaldırmasam mı' diye tereddüt içindeydiler. Bugün ikinci kez politikacı olarak geliyorum. Erzurumlulardan gördüğüm ilgiden ötürü tüm Erzurumlu yurttaşlarıma, AKP'ye oy verenler de dahil olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Çekim merkezi Erzurum'un son 8 yılda nüfusunun azaldığını ve milletvekili sayısı düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, istihdam sorunu nedeniyle göç yaşandığına dikkati çekti. CHP'nin il merkezinde dördüncü, bazı ilçelerde ikinci parti olduğunu belirterek Erzurumlulara sitemde bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunun kabahati Erzurumlularda değil, bizde. Biz Erzurum'a yeteri kadar gelmedik, iki kez geldik. İkinci kez gördüğüm ilgiden ötürü ben memnunum. Demek daha fazla gelmeliyim. Daha önce Erzurum'a geldiğimde Palandöken'e çıkmıştım. Bir kış günüydü. Erzurum'un üzerinde siyah bir bulut tabakası. Burası neresi demiştim. O hava kirliliği, onun altında olan da Erzurum dediler. Sonra Erzurum'a doğalgaz geldi. Erzurum'un kaderi değişti mi? Aynı kirlilik devam ediyor. Erzurum'a doğalgaz geldi, kirlilik yine devam ediyor. Eğer siz kalitesiz kömürü dağıtırsanız, vatandaş doğalgaz kullanmaz napsın para yok pul yok geçinemiyor, o kömür yakacak. Şimdi ben Erzurumlu kardeşlerime bir şey söylüyorum, Başbakan buraya ayın 25 veya 27'sinde gelecek. Başbakan'a şunu söyleyin; Erzurum'da doğalgaz var, evlerde de var, niye doğalgazı bedava vermiyorsun da kömürü bedava veriyorsun? Erzurumluyu seviyorsan, gönlün Erzurumludan yanaysa, gerçekten Erzurumluya yardım etmek istiyorsan doğalgazı o yoksul aileye ver. Hava kirliliği olmasın. Erzurumluyu hava kirliliğine mahkum etmek bir iktidarın politikası olabilir mi, Olmaz.'' ''Doğalgazı bedava vermiyorsun, peki kullanmadığın doğalgazın parasını İran'a niye veriyorsun?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Kullanmadığımız doğalgazın parası olarak 1 milyar 600 milyon dolar götürüldü İran'a verildi. Kimin parası bu? Başbakan'ın parası mı, cebinden mi çıkıyor? Sizin paranız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var onda. 1 milyar 600 milyon dolar parayı kullanmadığın doğalgazın bedeli olarak İran'a ödeyeceksin. Buradaki vatandaş evinde doğalgazı ver. Bedava kullanmayacak. 1 milyar 600 milyon dolar para Erzurum'a girseydi Erzurum ne olurdu? Size soruyorum, Erzurumlu kardeşlerime soruyorum, işsizlik olur muydu, yoksulluk olur muydu, çocuklar yatağa aç girer miydi? O zaman 1 milyar 600 milyon dolar parayı niye, hangi siyasi anlayışla, hangi ahlakla, götürüp İran'a verdin. Bunun hesabını gelsin Başbakan Erzurum'da açıklasın'' diye konuştu. -''ERZURUM'UN İCRA DAİRELERİ ARTTI'' Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru daha sormak istediğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Erzurumlu kardeşlerim adına sormak istiyorum, gelsin burada cevabını versin; Erzurum'un neyi arttı? Ben söyleyeyim Erzurum'un icra daireleri arttı, 3'tü, 5'e çıktı. Başbakan'a soruyorum, ekonomi iyiye giderken icra dairesi sayısı artar mı, azalır mı? Erzurum'da icra dairesi sayısı niye arttı? 'Kişi başına gelir 10 bin doları aştı' diyorsun, biz Erzurum'dayız. Bu Erzurum'da kimin geliri 10 bin doları aştı? Bir öğrenin bakalım. Başbakan bunun cevabını versin. Biliyorum Başbakan'a bireysel olarak soru soramazsınız. Kimin haddine Başbakanı soru sormak, soru sorarsan Silivri'ye gidersin.'' Bu sırada salonda ''Dadaşın umudu Kılıçdaroğlu'' diye slogan atılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hiç meraklanmayın Dadaşın da umudu olacağız, Türk milletinin de umudu olacağız. Biz yola temiz siyaset için çıktık. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz, tüm Erzurumlular bunu bilsin. Bizim inançlarımızı sömüreceksin, Müslüman geçineceksin. Kul hakkı yiyeceksin, kul hakkı yiyenlerin arkasında duracaksın. Buna izin vermeyeceğiz'' diye konuştu. -''SIRA FAKİRE GELİNCE''- Kılıçdaroğlu, dün gazetelerin manşetinde bir annenin yeteri kadar beslenememesi sebebiyle 2.5 aylık çocuğunun açlıktan öldüğü haberinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bu 21. yüzyıl Türkiyesinde oluyor, bu ayıba ne denir. Bu ayıbın adı 'Recep Tayyip Erdoğan ayıbıdır'. Hiçbir çocuk halkın iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yatağa aç girmeyecek; bunun sözünü veriyoruz, Dadaşların kentinde söz veriyoruz. Aile sigortasını getireceğiz. Her ailenin sigortası olacak her ailenin yoksulluk kader değildir. Yoksulun yoksulluğu afişe edilemez. Yoksulda insandır onunda onuru vardır. Müslümanlıkta var mı bu? Sen onu yoksul bıraktın, senin izlediğin politikalarla oldu bu. Biz de dedik ki aile sigortasını getireceğiz. Her yoksul aileden kadının banka hesabına her ay 600 lirayı yatıracağız, 'al kardeşim 600 liran, ananın ak sütü gibi helaldir' diyeceğiz. O yoksul kadın da gidecek bankadan parasını çekecek memur, emekli gibi. Herkese kaynak var, sıra fakir fukaraya gelince efendim kaynağı nereden bulacaksınız. Kaynağı bulacağız. Erzurumlu kardeşlerim bana güvensin. Bu ülkede kaynak var. Kurultayda söyledim yine söylüyorum Ankara'dan Recep Tayyip Erdoğan'da duysun 'benim adım Kemal ben kaynağı da bulurum'. Recep Tayyip Erdoğan şunu da duysun ben halkın adamıyım, halktan yanayım, millet için varım, millet için mücadele edeceğim. Hiçbir lafın altında kalmayız. Ulusal çıkarlarımız olursa da hiçbir lafın altında kalmayız.''