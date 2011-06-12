-KILIÇDAROĞLU DA GENEL MERKEZDE ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili genel seçimini takip etmek üzere parti genel merkezine geldi. Sandıkların açılmasının ardından sonuçları bir süre evinde takip eden Kılıçdaroğlu, genel merkeze gelerek, makamına geçti. Bu arada genel merkez bahçesini dolduran partililer, sonuçları dev ekrandan takip ediyor. Partililer, CHP'nin yüksek oy aldığı illeri alkışlarla karşıladı. Genel merkeze gelenler kapıda güvenlik görevlilerince aramadan geçirilerek içeri alınıyor. Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de sonuçları bir süre genel merkez bahçesinde partililerle birlikte izledi.