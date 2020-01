Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti koruyalım, Cumhuriyet fazilettir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek " Cumhuriyeti koruyalım, Cumhuriyet fazilettir" dedi.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda karşılandıktan sonra karayoluyla Terme ilçesine geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terme Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa parti otobüsünden hitap etti.

Terme Cumhuriyet Meydanı'nın adının '15 Temmuz Meydanı' olarak değiştirilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi bu meydanın adını değiştiriyorlar. Cumhuriyet Meydanı olmasın diye. Cumhuriyet; her şeyin üstündedir. Sayın Belediye Başkanı’ndan istirham ediyorum. '15 Temmuz Meydanı' olsun elbette, biz 15 Temmuz darbesine karşıyız. Sadece 15 Temmuz değil bu ülkede yapılmış ve bundan sonra da düşünülecek olan her türlü darbeye, her türlü diktaya karşıyız. Çünkü halk varsa millet varsa bu ülke var. Sizden daha büyük bu ülkede kimse yoktu. En büyük güç halkın kendisidir. Siz isterseniz iktidarı değiştirirsiniz” diye konuştu.



Artık kavgadan bıktık



“Bu güzel ülkede hepimiz huzur, barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kavgadan bıktık” diyen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Artık bu ülke kavga etmemeli, siyaset uzlaşma kültürü içinde gelişmeli. Bunu yaparsak o zaman Cumhuriyet’in değerlerini korumuş oluruz. Cumhuriyet, vatandaşın hiç kimsenin kulu kölesi olmadığı rejimin adıdır. Cumhuriyet; eşit yurttaşlık demektir.

Cumhuriyet herkese eşit fırsatların tanındığı rejimin adıdır. Eğer Cumhuriyet olmasaydı Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Genel Başkan olmazdı. Eğer Cumhuriyet olmasa; Erzincan’ın bir köyünde doğan Binali Yıldırım Başbakan olmazdı. Eğer Cumhuriyet olmasa; Toroslar’da doğan Ahmet Davutoğlu, Başbakan olmazdı. Cumhuriyet bize altın tabak içinde sunulmadı. Cumhuriyet’in arkasında şehit ve gazilerimiz var. Cumhuriyete sahip çıkacağız.”