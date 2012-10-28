Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet'e el uzatanlar yürüyüşlere engel olamayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu'yu işgal edenlerin bile mitingleri, yürüyüşleri engelleyemediği gibi bugün de Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve değerlerine el uzatanların cumhuriyet coşkusuna engel olamayacaklarını ifade etti.

Laik Cumhuriyetin dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet farkı gözetilmeden insanın özgürleştirilmesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin gericiliğe, bağnazlığa, tutuculuğa karşı aydınlık, çağdaşlık, ümmetten millete geçiş anlamına geldiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Ne yazık ki günümüzün iktidarı da Cumhuriyeti içine sindiremeyenler de gecelerini gündüzlerine katarak Cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmaya, yasaklarla Cumhuriyet kutlamalarını engellemeye çalışıyorlar. Bu konuda sinsi sinsi girişimlerini sürdürüyorlar. Çok iyi biliyoruz ki dün emperyalizmin uzantısı, işbirlikçisi ve maşalarının topraklarımızı işgal ettiği şartlarda bile mitingleri, yürüyüşleri engelleyemeyenler gibi bugün de Cumhuriyete, Cumhuriyetin kazanımlarına ve değerlerine el uzatanlar, cumhuriyet coşkusuna engel olamayacaklardır. Çünkü 'Benim iki büyük eserim var biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sözümüz var. CHP olarak halkla birlikte Cumhuriyeti, bütün kazanımları ve değerleriyle koruyacağız, savunacağız, yaşatacağız. 89 yıldan beri Cumhuriyet nasıl il, ilçe, belde ve köylerimizde coşkuyla kutlandıysa, yarın da o coşku ve heyecanla kutlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Atatürk ve arkadaşları olmak üzere Cumhuriyeti ilan edenlerle bugünlere taşıyanları ve geleceğe taşıyacak olanları içtenlikle anıyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”