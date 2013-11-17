Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday mı olacak?

Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2014’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını yazdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitmeye hazırlanırken, Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış’tan çarpıcı bir iddia geldi.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını öne süren Tolga Tanış’ın “Washington’da ‘mission impossible’ başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Niye geliyor Kılıçdaroğlu? Tam belediye seçimleri öncesi… Her şey bu kadar sıkışıkken… 2010’da genel başkan seçilmesinin ardından bu unvanla Washington’a ilk ve son ziyaretini yapmaya hazırlanıyor da ondan. Bunu Kılıçdaroğlu ile yüz yüze konuşmuş bir kaynağımdan doğrulattım. Ağustosta Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve ABD’yi iki seçim arasında ziyaret etmektense bu işi kasımda yapıp bitirmek istiyor. Neden mi? Çünkü büyük bir finale hazırlanıyor Kemal Bey. Ya kazanıp cumhurbaşkanı olacağı ya da emekliye ayrılacağı görkemli bir final. Kılıçdaroğlu’nun Sarıgül gibi birini neden bu kadar kolay kabul ettiği de böylece anlaşılabilir. Politikaya giren, kurnazlık yapamayan, biraz fettan olmayı beceremeyen, CHP gibi bir hizip cennetinde bazen sert çıkması gerekirken bunu başaramayan ama bence halen kirlenmemişliğini, iyi niyetini korumayı başaran bir namus timsali olarak o da politikadan çekilmeye doğru gidiyor da ondan.”

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