-KILIÇDAROĞLU: ''CUMHURBAŞKANLIĞI KEFALET MAKAMI DEĞİL'' ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin, ''Cumhurbaşkanlığı kefalet makamı değildir'' dedi. CHP İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Merkezde basına kapalı yapılan toplantıda, yarın gerçekleştirilecek 15. Olağanüstü Kurultaya ilişkin değerlendirmede bulunulacak. Parti Meclisi üyelerinin seçiminde blok ya da çarşaf liste yöntemlerinden hangisinin izleneceği ve divan başkanlığına önerilecek isimlerin de il başkanları toplantısında görüşülmesi bekleniyor. İl Başkanlarının, Divan Başkanlığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun önerilmesi yönünde imza topladıkları öğrenildi. İl Başkanları toplantısı nedeniyle genel merkez de yoğunluk yaşanıyor. CHP'nin eski milletvekillerinden Sabri Ergül kendisi için hazırlattığı ve önünde konuşma yapılabilmesine olanak tanıyan platform ile üzerinde dev ekran olan aracı Genel Merkez önüne getirdi. Araçtaki ekrandan, Ergül'ün siyasi faaliyetlerinden hazırlanan görüntüler yansıtılıyor. Toplantı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, İstanbul örgütünün duygularının sorulması üzerine, İstanbul örgütünün, CHP'yi iktidara taşıma duygusuyla geldiğini söyledi. Şimşek, ''Bu kurultaydan da Türkiye'nin beklediği iktidar yolculuğudur. Türkiye'de 8 yıldır suç ve güç üzerine kurulmuş bir iktidar var. Bunu değiştirecek tek kurum da CHP'dir. Yarınki kurultay sadece CHP örgütlerinin beklentisi veya kişisel olarak bizlerin ikbal anlayışı değil, Türkiye'nin beklentisi var, bir iktidar değişikliğinin ilk adımı olacaktır'' diye konuştu. Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı da ''Biz Ankara örgütü olarak, CHP'yi iktidar, Kılıçdaroğlu'nu da başbakan yapmak için yola çıktık'' dedi. Samsun İl Başkanı Hüseyin Değerli de kurultaydan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha güçlü çıkacağını ifade etti. Değerli, ''PM seçiminin çarşaf mı, yoksa blok mu'' olacağı yönündeki soruya da il olarak 18 delegelerinin bulunduğunu ve büyük çoğunluğunun ''blok listeden'' yana olduğunu bildirdi. -''CUMHURBAŞKANLIĞI KEFALET MAKAMI DEĞİLDİR''- Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısına gelmek üzere evinden çıkarken gazetecilerin soruları üzerine, 15. Olağanüstü Kurultay'ın düğün havasında geçeceğini söyledi. Bir soru üzerine Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamayı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, ''Cumhurbaşkanlığı kefalet makamı değildir'' dedi.