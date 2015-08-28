Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı meydana çıkarsa muhatap almayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimleri için meydanlara çıkması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı muhatap almayacağını belirterek, “İstediği kadar aleyhimde konuşsun, onu milletin irfanına bırakıyorum” dedi.

Erdoğan’ın kendisini kast ederek “Bu makama her türlü hakareti yapanlara hangi görevi verecektik” demesini de değerlendiren CHP lideri, Hürriyet'ten Şükrü Küçükşahin'e şunları söyledi:

‘Anayasa’yı çiğniyor’

“Sayın Erdoğan bizim, benim muhatabım değil. Anayasa’yı çiğneyen, hukuka inanmayan, kendi çıkarı için ülkeyi ateşe atan biri muhatabım değil, olmayacak. Muhatap olarak kabul etmiyorum kendisini. İstediği kadar benim, CHP’nin aleyhine konuşsun dursun; kendisini milletin irfanına bırakıyorum, millet gerekeni söyleyecek. Daha önce de söyledim, şeref ve namus üzerine bu Anayasa’ya sadakat konusunda yemin etmiş bir Cumhurbaşkanı kendisi. Bu yemini ben mi ettim, o mu? Onun şeref ve namustan anladığı ile benimki farklı.

‘Meydanlara çıksa da...’

Meydanlara 7 haziran seçimleri için de çıktı, şimdi yeniden çıksa da kendisini muhatap almayacağım.

Hukuk ve Anayasa’yı tanımadığı zaten ortada, kendisi de söylüyor; onun için bunu yaparsa, yapmaya devam ederse dediğim gibi onu milletin irfanına bırakıyorum.

‘Davutoğlu’na hakaret’

Yalnız şu tespiti de yapmak zorundayım: Eğer Erdoğan yine meydanlara çıkarsa bu doğrudan Davutoğlu'na hakaret olur. Onu bir insan, bir politikacı yerine koymamak olur. Cumhurbaşkanı demiş olur ki ‘Sen beceriksizsin’. Beceriksiz gördüğü için de Davutoğlu’nu kenara itip kendisini onun da yerine koymuş olur. Bu da en başta Ahmet Davutoğlu’na haksızlık olur.”