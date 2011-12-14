Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı da 5 yılda bir seçilmeli

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin 4 yılda seçime gittiğini, benzer durumun Cumhurbaşkanı için de geçerli olduğunu belirterek, ''5 yıl sonra onun da yeniden seçilmesi gerekiyor. Halktan korkmamalı, halkın iradesinden korkmamalı'' dedi.



Kılıçdaroğlu, Marmara Grubu Vakfının The Marmara Oteli'nde düzenlediği 'Taksim Toplantıları'nın konuğu oldu.



Otele gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, cezaevindeki milletvekillerinin salıverilmesi önerisine karşılık Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine, ''Bizim önerimizi beğenmiyorsa kendileri yeni bir öneri getirir, ben de saygı duyarım'' dedi.



Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin görüş farklılıkları var'' şeklindeki ifadesi üzerine de şunları kaydetti:



''Milletvekillerinin parlamentoda süreleri 5 yıldan 4 yıla indi ve seçime gidildi. 4 yıla indiği zaman AKP yetkililerinin TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmalar var. Onlara baktığınızda 4 yıla inince Cumhurbaşkanlığı süresi de zaten kabul edilmişti. İkisi aynı zamanda anayasa değişikliğiyle yapıldı.



Milletvekilleri 4 yılda seçime gitti, benzer durum Cumhurbaşkanı için de geçerli. 5 yıl sonra onun da yeniden seçilmesi gerekiyor. Halktan korkmamalı, halkın iradesinden korkmamalı. Halka güveniyor, halkın iradesine saygı duyuyorsanız, 5 yılda bir Cumhurbaşkanı seçiminde halkoyuna gideceğiz. Adaylar çıkar, halkımız seçer Cumhurbaşkanını.''



CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın ses kaydı çıktığına yönelik soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Dinlemem lazım'' yanıtını verdi.



İş adamı İnan Kıraç, eski İstanbul Barosu başkanlarından Kazım Kolcuoğlu ve Turgut Kazan ile eski Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un da aralarında bulunduğu davetlilerin katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.





