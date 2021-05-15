Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki parti var, bir de yanında mafya var, bu gerçek de çıktı ortaya

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in birbiri ardında yayımladığı videolarda ileri sürdükleriyle başlayan tartışmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaların ardından daha da alevlendi. AKP-MHP İttifakı’nın üçüncü ortağının mafya olduğunu savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu gerçek çıktı ortaya. Türkiye adeta insan kaçakçılığının, uyuşturucu kaçakçılığının merkezi oldu” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Partisinin genel merkezinde, bazı il örgütleriyle bayramlaşmayı çevrim içi toplantı ile gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 5 temel sorunu olduğunu belirterek, “Demokrasi, hukukun üstünlüğü askıya alınmış durumda. Ekonomik sorunlar giderek büyüyor. Eğitim tam bir felaket boyutunda. Eğitim alanında temel açmazlarımız var. Güçlü bir sosyal devlet yaratamadık. Dış politikada hem bölgemizde hem dünyada yalnız kaldık” sıralaması yaptı.

“Bugün geldiğimiz nokta, 19 yılda yaratılan ve derinleşerek sürdürülen yanlış ekonomik ve siyasal politikaların sonucudur” diyen CHP lideri, “Hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı, Anayasa ve yasaların askıya alındığı bir ortam, devleti yönetenlerin çıkar amaçlı organize suç örgütleriyle çalıştıkları algısını besler. Ne yazık ki, ülkenin geldiği noktada bu” dedi.

“Genelgelerle, yasalara aykırı uygulamalar yapılıyor”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “fotoğraf çekmeme” genelgesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Fotoğraf çekmek yasak. Bu ne demektir? Ben Anayasa'nın 13. Maddesi'ni askıya aldım demektir. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Genelgelerle, yasalara aykırı uygulamalar yapılıyor. Belediye başkanlarına, özellikle CHP'li belediye başkanlarına engeller çıkarılıyor. Belediyelerin milletin verdiği nakdi bağışlarla halka yardım yapması bile fiilen engelleniyor” diye konuştu.

“Milyarlarca dolar tutarındaki kokainin parasını kim ödüyor?”

“Kolombiya'da bir gemide 5 ton kokain yakalandı. Geminin varış yeri Türkiye. Milyarlarca dolar tutarındaki kokainin parasını kim ödüyor? Türkiye'ye geldiğinde hangi adrese gidecekti, bu uyuşturucu kimlere teslim edilecekti? Bunun üstüne giden var mı, araştıran var mı? Aynı şekilde Mersin Limanı'nda 615 kilo kokain yakalandı. Kocaeli Dilovası'nda 540 kilo kokain yakalandı. Bunlar nereye, kime gidiyordu? Hiç tartışılmıyor, konuşulmuyor. Siyasi iktidarın bu olayların üzerine gittiği görüldü mü? Kokain çekerken görüntüleri ortaya çıkan ve AK Parti Genel Merkezi'nde görevli o gence, bunu nereden aldığını, kaç liraya aldığını sorsunlar. İktidar sahipleri, o gence nasıl bakıyor?” sorularını soran CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Mafya patronlarıyla mücadele etmesi gereken güvenlik güçleri kime bağlı?”

“Türkiye böyle yönetilemez. O kadar zavallılar ki, bu olayların üzerine gitmek yerine muhalefeti suçluyorlar. Devleti siz mi yönetiyorsunuz, muhalefet partilerinin genel başkanları mı yönetiyor? Mafya patronlarıyla mücadele etmesi gereken güvenlik güçleri kime bağlı? Hükümet, liyakatsiz kadroları engellerse, güvenlik güçleri tüm bu sorunları aşar.”

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