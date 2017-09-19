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Politika

Kılıçdaroğlu, Çorum'da şehit Astsubay ve Aybüke öğretmenin ailelerini ziyaret etti

Hakan AKGÜN- Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, şehit Astsubay Mustafa Acar ve şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ailelerini ziyaret etti

19 Eylül 2017 19:10

Hakan AKGÜN- Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde, şehit Astsubay Mustafa Acar ve şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ailelerini ziyaret etti. Acar Ailesi\'ni ziyaretinden çıkışta Kılıçdaroğlu\'na \"Genel Başkanım emeklilerin hali perişan\" diye seslenen emekli Şaban Taşlı, baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sedyeye taşınmasına Kılıçdaroğlu da yardım etti.
Çeşitli ziyaretler için Çorum\'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Sungurlu İlçesi\'nde karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından karayoluyla geçtiği Çorum kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi\'nde özel bir işletmeyi ziyaret ettikten sonra Osmancık İlçesi\'nde 24 Haziran 2016\'da Mardin\'in Derik İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin otomatik silahlarla askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna\'nın ailesini ziyaret etti.
Ziyaret çıkışında emekli olduğu belirtilen Şaban Taşlı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na \"Genel Başkanım emeklilerin hali perişan\" diye seslendikten sonra bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sedyeye taşınmasına Kılıçdaroğlu da yardım etti. Yaşlı adam ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

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