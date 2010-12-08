-KILIÇDAROĞLU: ÇOK ŞIK GÖRMEDİM İZMİR (A.A) - 08.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilerin TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya yönelik protestosuyu ''çok şık görmediğini ama öğrencilerin demokratik yollarla protesto edebileceklerini'' söyledi. Kılıçdaroğlu, Kültürpark Gençlik Merkezi'nde parti örgütüyle yaptığı basına kapalı toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Öğrencilerin Burhan Kuzu'ya yönelik protestosuna ilişkin düşüncelerini'' sorması üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Yumurta atılmasını doğrusunu isterseniz çok şık görmedim ama öğrenciler demokratik yollarla protesto edebilirler, bunu da saygıyla karşılamak gerekir. Şiddet yok galiba değil mi? Şiddet yoksa sorun yok'' dedi. Bir başka gazetecinin, bu olaydan sonra Burhan Kuzu'nun, rektörün istifasını istemesini hatırlatması üzerine de ''Burhan Kuzu'nun öğrenciliğini tartışırım o zaman'' yanıtını verdi.