-KILIÇDAROĞLU: ÇOK GÜZEL GEÇTİ ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav ile yaptığı görüşmelerin çok güzel geçtiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı görüşmelerin ardından evine gelişinde, gazetecilerin, ''Görüşmelerin nasıl geçtiği'' sorusu üzerine, ''Çok güzel geçti'' yanıtını verdi. ''Kurultaya çarşaf liste ile mi yoksa blok liste ile mi gideceği?'' sorusunu ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yanıtsız bıraktı.