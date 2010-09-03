-KILIÇDAROĞLU ÇOCUKLARA KİRVELİK YAPTI ADANA (A.A) - 02.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Çukurova Belediyesinin düzenlediği ''İftar Yemeği ve Sünnet Şöleni''ne katıldı, çocuklara kirvelik yaptı. Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Meydanındaki mitingin ardından, merkez Çukurova İlçesi Belediyesi tarafından, Osman Yereşen Spor Tesisleri'nde düzenlenen ''İftar Yemeği ve Sünnet Şöleni''ne katıldı. İftar öncesi mahalli şarkıcı Ali Turaç'ın sahne aldığı etkinlikte, Çukurova Belediyesi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı kısa konuşmada, politika konuşmak istemediğini belirterek, ''Çocuklarımız sünnet olacak, erkekliklerini kazanacaklar. Anne baba ve çocuklara hayırlı olsun. Umuyorum çocuklar beklediklerini bundan sonra daha güzel görecek ve yaşayacaklar, gelecek kaygısı taşımayacaklar, işleri ve güçleri olacak, anne ve babaları mutlu olacak, çocukları okullarda başarılı olacak, güzel bir askerlik yapacaklar, ülkeye hizmet edecekler. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz. Onları bütün kalbimle seviyorum, gözlerini öpüyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan ile, toplu sünnetin yapıldığı bölüme giderek, sünnet olan bazı çocuklara kirvelik yaptı. Kılıçdaroğlu, çocuklara Cumhuriyet altını taktı, saat hediye etti. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra, CHP İl Başkanlığı tarafından Park Zirve tesislerinde düzenlenen iftara katıldı. Kılıçdaroğlu, yemekten sonra Adana Havalimanına giderek, özel uçakla Ankara'ya hareket etti. İftar yemeği ve sünnet şölenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gaye Erbatur, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Adana Milletvekilleri Hulusi Güvel ve Tacidar Seyhan ile diğer davetliler katıldı.