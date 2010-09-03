T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU ÇOCUKLARA KİRVELİK YAPTI ADANA (A.A)

03 Eylül 2010 01:07

-KILIÇDAROĞLU ÇOCUKLARA KİRVELİK YAPTI ADANA (A.A) - 02.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Çukurova Belediyesinin düzenlediği ''İftar Yemeği ve Sünnet Şöleni''ne katıldı, çocuklara kirvelik yaptı. Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Meydanındaki mitingin ardından, merkez Çukurova İlçesi Belediyesi tarafından, Osman Yereşen Spor Tesisleri'nde düzenlenen ''İftar Yemeği ve Sünnet Şöleni''ne katıldı. İftar öncesi mahalli şarkıcı Ali Turaç'ın sahne aldığı etkinlikte, Çukurova Belediyesi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı kısa konuşmada, politika konuşmak istemediğini belirterek, ''Çocuklarımız sünnet olacak, erkekliklerini kazanacaklar. Anne baba ve çocuklara hayırlı olsun. Umuyorum çocuklar beklediklerini bundan sonra daha güzel görecek ve yaşayacaklar, gelecek kaygısı taşımayacaklar, işleri ve güçleri olacak, anne ve babaları mutlu olacak, çocukları okullarda başarılı olacak, güzel bir askerlik yapacaklar, ülkeye hizmet edecekler. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz. Onları bütün kalbimle seviyorum, gözlerini öpüyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan ile, toplu sünnetin yapıldığı bölüme giderek, sünnet olan bazı çocuklara kirvelik yaptı. Kılıçdaroğlu, çocuklara Cumhuriyet altını taktı, saat hediye etti. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra, CHP İl Başkanlığı tarafından Park Zirve tesislerinde düzenlenen iftara katıldı. Kılıçdaroğlu, yemekten sonra Adana Havalimanına giderek, özel uçakla Ankara'ya hareket etti. İftar yemeği ve sünnet şölenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gaye Erbatur, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Adana Milletvekilleri Hulusi Güvel ve Tacidar Seyhan ile diğer davetliler katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24