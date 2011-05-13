Kılıçdaroğlu: Çıkamaz, korkuyor ve kaçıyor

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Kılıçdaroğlu'na 'akrabalarına torpil yaptı' iddiası



Kılıçdaroğlu: Başbakan'ın onuru varsa itirafında saklı isimleri açıklasın



Başbakan Erdoğan bugün Balıkesir mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuştu: "SSK’ya bu şekilde kimleri atadınız? Atananlar kimler? Sizinle akrabalıkları var mı? Eşinizin eski soyadıyla aynı olan kaç kişi işe alındı?..""Ben orada şerefimle görev yaptım. Eğer sende yürek varsa, adam gibi adamsan, korkmuyorsan senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle gel, karşıma çık hesaplaşalım"''Bugün gene aleyhime atıp tutmuş. 'Efendim sen SSK'da ne yaptın?' Karaman'dan bir daha sesleniyorum. Ben orada şerefimle görev yaptım. Eğer sende yürek varsa, adam gibi adamsan, korkmuyorsan senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle gel, karşıma çık hesaplaşalım.Ha şunu diyebilir, 'ben sosyal güvenlik uzmanı değilim. Senin kadar bu konuları bilemem.' Eyvallah ona da saygımız var. Yanına istediğini al, istersen 5 bakan, istersen 10 bakan, istersen Bakanlar Kurulunu da yanına alırsın. Ben tek başıma çıkacağım ve senin maskeni indireceğim.Mangal gibi yürek var bende. Ben diyorum ki; çıkamaz, korkuyor ve kaçıyor. Karaman'dan ilan ediyorum.''