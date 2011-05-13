T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Çıkamaz, korkuyor ve kaçıyor

CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın SSK'da işe alınan akraba iddiaları üzerine bir televizyon kanalında hesaplaşma çağrısı yaptı.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın SSK'da işe alınan akraba iddiaları üzerine bir televizyon kanalında hesaplaşma çağrısı yaptı. 


Kılıçdaroğlu'na 'akrabalarına torpil yaptı' iddiası

Kılıçdaroğlu: Başbakan'ın onuru varsa itirafında saklı isimleri açıklasın



Başbakan Erdoğan bugün Balıkesir mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuştu: "SSK’ya bu şekilde kimleri atadınız? Atananlar kimler? Sizinle akrabalıkları var mı? Eşinizin eski soyadıyla aynı olan kaç kişi işe alındı?.." 

CHP lideri de, Erdoğan'a Karaman'daki mitingde yanıt verdi: 

"Ben orada şerefimle görev yaptım. Eğer sende yürek varsa, adam gibi adamsan, korkmuyorsan senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle gel, karşıma çık hesaplaşalım" 

CHP lideri, Karaman'daki konuşmasında konuyla ilgili şunları söyledi: 

''Bugün gene aleyhime atıp tutmuş. 'Efendim sen SSK'da ne yaptın?' Karaman'dan bir daha sesleniyorum. Ben orada şerefimle görev yaptım. Eğer sende yürek varsa, adam gibi adamsan, korkmuyorsan senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle gel, karşıma çık hesaplaşalım. 

Ha şunu diyebilir, 'ben sosyal güvenlik uzmanı değilim. Senin kadar bu konuları bilemem.' Eyvallah ona da saygımız var. Yanına istediğini al, istersen 5 bakan, istersen 10 bakan, istersen Bakanlar Kurulunu da yanına alırsın. Ben tek başıma çıkacağım ve senin maskeni indireceğim. 

Mangal gibi yürek var bende. Ben diyorum ki; çıkamaz, korkuyor ve kaçıyor. Karaman'dan ilan ediyorum.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24