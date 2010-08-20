-KILIÇDAROĞLU: ÇIK PAZARLIKLARI ANLAT AFYONKARAHİSAR (A.A) - 20.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''pazarlık iddiaları''nı hatırlatarak, ''Yüreğin varsa, namuslu adamsan çık pazarlıkları anlat'' dedi. Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar Cumhuriyet meydanında düzenlediği mitingdeki konuşmasında, insanın inancıyla düşüncesiyle, kimliği ile Allah'ın yarattığı en yüce varlık olduğunu vurgulayarak, ''Soy tartışmasının'' yanlış olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, ''Eline pergeli vereceğim, eline kalemi vereceğim. Yüreği yetiyorsa, gelip benim benim kafatasımı ölçer. Soyu sopu ne olursa olsun biz insanların soyuyla sopuyla uğraşmıyoruz, onu Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak, insan olarak görürüz. Bu kardeşiniz onların ezberini öyle bozdu ki ne dediklerini bilmiyorlar'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisarlı'nın geçmişte haşhaş üretimine ilişkin, ''Üsleri sökeriz, haşhaşı ekeriz'' dediğini hatırlatarak, ''Bunu söylerken Başbakan koltuğunda bir lider oturuyordu. Bir devlet adamı oturuyordu, bir halkçı lider vardı ve diyordu ki 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyordu. Eğer Recep Bey soyumu merak ediyorsa, Ecevit'in kültüründen geliyoruz, Baykal'ın kültüründen geliyoruz, İnönü'nün kültüründen geliyoruz'' dedi. Kutsal ramazan ayı içerisinde olunduğunu, manevi duyguların en yüksek düzeyde yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan kul hakkı yiyenleri affetmemelerini istedi. Başbakan Erdoğan'ın vatandaşa dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdiğini ancak bu sözü tutmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey millete karşı saygın varsa, yüzün varsa, dürüst adam imajı çizmek istiyorsan, önce sen dokunulmazlıkları kaldır da millet sana kalpazan demesin'' diye konuştu. Konuşmasında ''bir seyyar satıcının evine yiyecek götüremediği için intihar ettiği'' şeklindeki habere de değinen Kılıçdaroğlu, ''Bu tablo 21. yüzyılda Recep Bey'in yarattığı tablodur ve sorumlusu da Recep Bey'dir'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Kenan Evren Anayasası'ndan daha kötü bir anayasa geliyor. Böyle bir tabloyla baskıcı rejimle her an yüz yüze gelebilirsiniz. Bu baskıcı rejim, faşist rejimdir. Goebbels'in bile yapmadığını bunlar yapıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar'' diye konuştu. Referandumda 26 madde için tek bir cevap verilmesinin yanlış bir yöntem olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, halka güvenen demokrat olanların maddelere tek tek ''evet'' ya da ''hayır'' oyu verilmesinden yana olunması gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan referandumda ''hayır'' oyu vererek Türkiye'nin önünü açmalarını istedi. Başbakan Erdoğan'ın referandum çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmayı da hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ne dedi Başbakan? 'CHP, MHP, BDP, PKK, YARSAV bunlar hep birlikte' dedi. Şimdi ne oldu? Biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Şimdi Recep Beyin çıkıp millete bunun gerekçesini anlatmasını istiyorum. İftiraya gelirse iftira atarsın, birde sözde Müslüman geçinirsin.''