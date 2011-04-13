Kılıçdaroğlu, 'Cihaner'in listede yer almaması Parti Meclisi’nin takdiri'

T24 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner’in milletvekili listelerinde yer bulamamasını, “Parti Meclisi’nin takdiri” olarak açıkladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın milletvekili aday listelerinde yer almasını ise “Bunlar hayali ihracatçı, ihaleye fesat karıştıran, şu veya bu kişinin yandaşı olanlar değil. Düşünceleriyle, kalemleriyle çaba harcayan, ülkeye katkı veren insanlardır. Bunları CHP’de görmek bizi son derece memnun etmiştir” sözleriyle savundu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in listelerde yer bulamamasını, “Parti Meclisi’nin takdiri” olarak açıkladı. “Cihaner’in adı PM’nin onayına sunulan listede var mıydı?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Hayır, Sayın Cihaner yoktu” karşılığı verdi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



“Sayın Haberal zaten Zonguldaklı. Ailesi eski CHP’li, bunu bilmeyen arkadaşlar zaman zaman yorum yapıyor. Sayın Haberal o bölgede çok sevilir, sayılır, saygı duyulur, önemli bir bilim insanıdır. Tutuklu oldukları için değil kişisel özellikleri nedeniyle CHP listelerinde yer aldıklarını herkesin bilmesini isterim. Eğer ‘Ergenekon sanıkları listeye alındı’ diye bir eleştiri geliyorsa, bu eleştiri doğru değildir. Çünkü orada haksız yere tutuklu kaldığını söyleyen pek çok kişi var. Bunlardan başvuranlar da oldu başvurmayanlar da. Hepsine saygımız var. Bu kişilerin, milletvekili adayı olmaları konusunda önlerinde hiçbir engel yoktur. (‘Ergenekon sanıklarının adaylıklarıyla ilgili olarak PM’de tartışma yaşandı mı?’ sorusu üzerine) PM’de 80 kişi var. CHP demokrasiyi sindirmiş bir partidir. Elbetteki arkadaşların görüşleri, önerileri oldu. Sonuçta kararı Parti Meclisi verdi.”





'Beraber çalışacağız'



Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav’la ilgili ise şunları söyledi: “Ben kurultay sürecinden itibaren CHP’de değişimi ve dönüşümü sağlayacağımızı, partiyi gençleştireceğimizi, daha fazla genç ve kadının, milletvekili listelerinde yer alması gerektiğini ısrarla söylemiştim. Hem bunu söyleyeceksiniz, hem eski yapıyı koruyacaksınız, bu doğru değil. Biz değişim söylemini dile getirdik ve bunun arkasında durduk. Ama şunun da altını özellikle çizeyim: Sayın Önder Sav’ın da Sayın Deniz Baykal’ın da parti listelerine giremeyen, partimize emek vermiş arkadaşların geçmişteki hizmetlerini minnetle, şükranla anıyoruz. Onlar partimizin üyeleridir. Her koşulda yanımızdadırlar, beraber çalışacağız.





'Devrim yaptık'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili listesinin bütünüyle ilgili olarak “Bir devrim gerçekleştirdik. Gençlik ve kadın, listelerimizde ağırlığı oluşturuyor. Gelen tepkilerden de memnunuz. Yurttaşlarımız ve örgütlerimiz olumlu bakıyor. Statükonun değil değişimin partisi olacağız” dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ettikten sonra, parti otobüsünün üzerinden seçmenlere seslendi. Parti otobüsünün üzerinde Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve İzzet Çetin ile milletvekili adayları Emine Ülker Tarhan ve Birgül Ayman Güler de yer aldı.







