Kılıçdaroğlu: Cihaner listeye girmeyince eşim çok kızdı

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu, Cihaner'in listede olmadığını öğrenince de tepki göstermiş, 'listede olmalıydı' demiş.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting için Hatay'a uçarken basının sorularını yanıtladı.

Akşam gazetesinin haberine göre, 'İktidara gelmeye kararlıyım. Zor gibi görünüyor ama kararlıyım.' diyen Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevim Hanım Cihaner'in listede olmadığını öğrenince de tepki göstermiş. 'Listede olmalıydı' demiş.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, seçim döneminde TRT'ye çıkacağını da, hükümete yakın medyadan gazetecileri gezilerine çağıracağını da açıkladı.



