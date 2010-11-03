-KILIÇDAROĞLU: ÇİFT BAŞLILIK YOK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Her şey yolunda. Bir sorun da yok, bir çift başlılık da yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir balık lokantasında yemek yedi. ''Partide bir çift başlılığın yaşanıp yaşanmadığı'' soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bir çift başlılık da yok. Hukuk neyse biz onu yapıyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, seçimli bir kurultayın yapılıp yapılmayacağı sorusuna ''Yeri ve zamanı gelince onun da kararını vereceğiz'' yanıtını verdi.