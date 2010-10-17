-KILIÇDAROĞLU: CHP'Yİ MASAYA YATIRDIK İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Siyasette Başarı Stratejisi'' toplantısında CHP'yi ve CHP'nin geleceğini masaya yatırdıklarını söyledi. Swissotel'de sona eren toplantının ardından, otelden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2 günlük güzel bir çalışma yaptıklarını, ekonomiyi masaya yatırdıklarını belirterek, ''Çalışmaları, CHP'yi, CHP'nin geleceğini masaya yatırdık. Güzel bir çalışma oldu'' dedi. Çalışmanın sonucunda neler olacağı yönündeki bir soruya Kılıçdaroğlu, ''2 günlük emek var. Değişik çevreler olayı değerlendirdiler. Biz de bunu değerlendirdik. Bize bir rapor verilecek. O rapor üzerine biz, bir yol haritası belirleyeceğiz'' yanıtını verdi. ''Seçim için bir yol haritası belirlendi mi ?''sorusuna Kılıçdaroğlı, ''Tabi'' cevabını veren Kılıçdaroğlu, ''29 Ekim Resepsiyonu konuşuldu mu?'' şeklindeki soruyu ise '' Hayır'' diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra otelden ayrıldı.